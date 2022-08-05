Сократили премии и уволили часть сотрудников: небольшие предприятия начали массово экономить

Экономить на персонале большую часть мелких фирм заставляет ситуация в их бизнесе. Фото: Shutterstock

Лишь 17% работодателей из малого из среднего бизнеса в последние месяцы не были вынуждены сэкономить на сотрудниках. И никак не меняли оплату труда и штат. Это данные исследования, которое провели аналитики финансовых сервисов Platforma вместе с порталом Сравни.ру.

Исследование показало, что с февраля многие небольшие компании перешли в режим экономии. А главные способы это сделать — либо сократить премии сотрудникам, либо вообще часть персонала (см. «Только цифры»).

Экономить на персонале большую часть мелких фирм заставляет ситуация в их бизнесе. Более чем у трети в той или иной мере сократился объем работ. А значит — и денежный оборот. Причем у 13% опрошенных компаний финансовый оборот упал более чем на треть, а у 9% - более чем на половину. И лишь пятая часть из них сохранила свою команду в прежнем составе. Где-то прошли увольнения, а где-то часть сотрудников по собственной воле отправились искать счастья в других местах.

Что дальше? Как следует из того же исследования, две трети небольших предприятий планируют и дальше работать над сокращением расходов. Из них треть планирует оптимизировать бизнес-процессы, 13% - сократить сотрудников, 8% - сократить производственные обороты, 6% - урезать рекламные бюджеты.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как экономит малый и средний бизнес

26% - сократили премии сотрудникам

24% - сократили часть персонала

19% - отдали некоторые виды работ на аутсорсинг (это когда работы на долгосрочной основе передаются другой компании)

14% - отправили работников в оплачиваемые или неоплачиваемые отпуска

7% - перевели персонал на две трети оклада

5% - предложили сотрудникам взять отгулы без сохранения заработной платы

(Данные исследования Platforma и Сравни.ру)