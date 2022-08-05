Французы неправы - Россия не будет спрашивать Турцию, когда ей заканчивать спецоперацию

Владимир Путин в пятницу, 5 августа, проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Фото: REUTERS

Пятница, 5 августа. Прямой эфир. 12.33.

Мария Баченина, радиоведущая:

- …Владимир Путин в пятницу, 5 августа, проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Лидеры намерены обсудить перспективы вывоза зерна из украинских портов, а также ситуацию в Сирии и на Украине. По мнению французского агентства «Франс-Пресс», главной темой грядущих переговоров Путина и Эрдогана станет окончание специальной операции на Украине. Там, в Сочи, в ожидании встречи лидеров России и Турции, находится наш политический обозреватель Александр Гамов. Александр, совпадает ваша точка зрения с «Франс-Пресс»?

Александр Гамов:

- Нет. Французы не могут знать этого и вряд ли Владимир Путин будет с президентом Эрдоганом обсуждать вопрос, когда заканчивать военную спецоперацию.

Так что, Маш, «вырежи» это из прямого эфира. Или нельзя вырезать?

Баченина:

- Мы все можем….Собственно, «вычеркиваем» спецоперацию, про которую «Франс-Пресс» раструбил…

Гамов:

- Нет, про нее будут говорить, но у французов неправильная постановка вопроса…

Баченина:

- Да, они говорят о том, что влияют, а мы говорим, что не влияют.

Гамов:

- В смысле - на сроки спецоперации? Нет.

Президенты будут, конечно, обсуждать и эти события, обменяются мнениями по моментам, связанным с какими-то действиями Турции в Сирии. Что-то мы об этом узнаем, что-то не узнаем…

Баченина:

- Вы все-таки говорите, что надо кому-то больше, а кому-то меньше, так всегда и бывает. У Турции очень большие планы на Черное море, у Турции большие планы и на Сирию…

Гамов:

- Черное море совместное, Машенька. Оно совместное, но два основных хозяина… Это вот мой консультант и спикер - Сергей Станкевич так утверждает, минувшей ночью у нас была перекличка – он в Стамбуле, я в Сочи – что будут обсуждать президенты? И он сказал, что Черное море – «это море двух президентов».

Теперь - все по порядку.

Самое интересное, конечно, впереди… Сначала будет встреча Путина и Эрдогана «в расширенном составе», то есть, вместе с делегациями. Потом - в «узком», значит, «с глазу на глаз».

То есть, встреча будет такая - недолгая – с трех до пяти, – потому что у нас даже отменили брифинг, так как очень заняты оба президента.

Баченина:

- Слушайте, вывод ведь можно сделать, Александр, и следующий - что, так нужно было встретиться Эрдогану, что вот он - «мы к вам заехали на час» - прилетел из Турции…

Гамов:

- Нет, это неправильно.

Баченина:

- А как правильно?

Гамов:

- Так нельзя говорить, что так нужно было Эрдогану.

Это совместная встреча, президенты условились о ней еще 19 июля, когда виделись э в Иране - помните?

То есть, такого нет, что вот «запросился» - нет, абсолютно, эта встреча подготовленная и она совместная - двусторонняя.

Это даже не обсуждается.