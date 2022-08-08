Успешная карьера начинается с колледжа

Учить студентов мастерству будут опытные сотрудники предприятий, прошедшие педагогическую подготовку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последние годы отчетливо оформилась тенденция: все больше школьников после 9 - 11-го классов продолжают свое образование в колледжах и техникумах. Попрощаться с одноклассниками сразу после ОГЭ готовы около 60 процентов учеников. Плюс 30 процентов 11-классников связывают свое будущее не с университетами, а с получением среднего профессионального образования (СПО).

Почему так происходит? Однозначного ответа нет. Но то, что в техникумы бегут троечники, которым ничего не светит на ЕГЭ, - это очевидно, стереотип. Ведь на бюджет в хороший колледж, дающий современную специальность, соревнуются аттестатами и достижениями отличники! Конкурс туда нередко выше, чем в вуз.

По различным исследованиям, немало ребят идут в СПО именно с целью учиться с упором на практику, получить актуальную профессию в короткий срок и начать зарабатывать собственные деньги. Поэтому так важно, чтобы среднее профессиональное образование было максимально приближено к реальной жизни: готовило специалистов востребованных специальностей, владеющих новейшими технологиями и имеющих практические навыки.

Именно с целью развернуть среднее профессиональное образование лицом к производству в 2022 году стартовал федеральный проект «Профессионалитет». Это одна из 42 инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. «Профессионалитет» должен перестроить систему СПО, заточив ее под потребности приоритетных отраслей промышленности. И даже конкретнее, под актуальные запросы работодателей региона.

В этом учебном году начнут свою работу свыше 250 современных колледжей в 42 регионах России, выбранных на конкурсной основе. Самые «живые», динамично развивающиеся учебные заведения, в выпускниках которых заинтересована промышленность, превращаются в образовательно-производственные центры (кластеры). В 2022 году будет создано 70 кластеров, а к 2024 году их станет уже 210. Колледжи, на базе которых формируется кластер, получат грант из федерального бюджета в размере 100 млн рублей.

В них студенты смогут не только изучать общеобразовательные дисциплины, но и осваивать профессии по прямому заказу опорных работодателей - партнеров проекта. К проекту присоединились уже более 200 ведущих компаний-работодателей, включая крупнейшие госорпорации.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Под нужды и потребности таких партнеров педагоги колледжа подготовят специальные учебные программы (вскоре в помощь будет запущена электронная платформа «Конструктор компетенций», которая позволит формировать программы из заданных блоков, как дом собирают из панелей). На предприятиях опорных работодателей студенты смогут проходить реальную практику, то есть педагогика наконец-то выйдет за стены классных кабинетов.

Например, основным партнером образовательно-производственного центра «САМПО» в Карелии стал Онежский судостроительно-судоремонтный завод. Техникум должен подготовить квалифицированные кадры (более 300 человек) для открывающейся в 2024 году «Цифровой верфи». В рамках проекта заработают учебно-производственные цеха - мини-производства. Обучающиеся станут получать реальные навыки на настоящем производстве - судах, которые АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» передаст к 1 сентября техникуму на безвозмездной основе.

Мастерские колледжей и техникумов, а также лаборатории, модернизируют и переоборудуют под ключ благодаря национальному проекту «Образование».

Современным высокотехнологичным оборудованием оснащено уже более 2200 мастерских, а к 2024 году таких мастерских по стране станет более 5 тысяч.

«Профессионалитет» обеспечит занятость выпускников до 85%. Уже сегодня в программе задействованы самые перспективные и приоритетные для страны производственные отрасли. Это атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение (в том числе авиа- и судостроение), химическая промышленность, сельское хозяйство, легкая и фармацевтическая промышленность.

В этом году обучаться по программам проекта «Профессионалитет» смогут 150 тысяч студентов, а к 2024 году это число увеличится до 600 тысяч человек.

В Саратовской области, например, уже этой осенью к занятиям по программе приступят 350 студентов. На базе местного Энгельсского промышленно-экономического колледжа создан образовательный кластер отрасли «машиностроение». У поступивших на профессионалитет ребят начнется учеба по специальным интенсивным укороченным программам, цель которых - подготовить студентов на новом оборудовании для конкретных производств, чтобы работодателям не приходилось тратить время и усилия на доучивание сотрудников на местах:

- Мы уверены, что к 1 сентября студенты, родители, преподаватели и общественность Саратовской области будут рады тому, что «Профессионалитет» возьмет свой старт. В общей сложности нами подготовлено 93 преподавателя-мастера, которые будут вести рабочие программы, - говорит директор Энгельсского промышленно-экономического колледжа Михаил Кукушкин.

Короткой строкой Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В этом году будет создано четыре образовательно-производственных кластера только по отрасли «Легкая промышленность». В Ивановской области, в Санкт-Петербурге и Алтайском крае. Отрасль играет важную роль в производстве валового национального продукта. А предприятия легкой промышленности также выпускают товары специального назначения, которые широко используются в автомобильной и электротехнической отраслях, а также в медицине. Узнать, как именно, можно, поступив на «Профессионалитет»!

Наталия Золотарева. Фото: firpo.ru

СКАЗАНО

- В программе «Профессионалитет» участвуют не просто отдельные колледжи. Профессиональный образовательный центр - это тесная связка лучшего колледжа региона с ведущими работодателями. Производитель, по сути, входит в управление образовательным процессом. А студент с самого первого курса погружается в цикл производства, корпоративную культуру. Поэтому, выпускаясь из колледжа, получает не просто специальность для диплома. Он уже находится в профессиональном контексте. Конечно, работодатель крайне заинтересован в таких погруженных в дело работниках.

Наталия Золотарева, и. о. ректора Института развития профессионального образования, - в эфире Радио «Комсомольская правда».

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС

Приемная кампания в колледжи по программе проекта продлится до 15 августа. Поступив в учебное заведение в своем регионе, выпускники в короткие сроки (два - три года) получат востребованную профессию, стартовый опыт на реальных производствах. А в результате станут хорошо оплачиваемыми специалистами, которые высоко ценятся на рынке труда.

Как абитуриенту попасть в программу? Ознакомиться с перечнем учебных заведений, специальностей в них и компаниями-работодателями можно на портале ЯПРОФ.РФ. Следуйте по ссылкам в заинтересовавшем вас направлении.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А УЧИТ КТО?

Чтобы обучить студентов современным технологиям, педагогу, мастеру-наставнику самому нужно владеть этими навыками. А ведь зазор между академическими знаниями и реальными потребностями производственников всегда был ахиллесовой пятой нашего профессионального образования! Ну, скажем, трактористов и комбайнеров для нужд сельского хозяйства до сих пор во многих колледжах учат на еще советских макетах тракторов. А у крупных сельхозпроизводителей давно уже навороченная автоматизированная техника, готовая сама пахать, косить, молотить и т. п. Работник, который управляет процессами из кабины с панорамными окнами, теперь называется оператором, и знаний от него требуется нынче значительно больше…

Чтобы соответствовать запросам современности, 9 тысяч педагогических работников, наставников и кураторов (классных руководителей), задействованных в программе «Профессионалитет», пройдут дополнительное обучение в этом году. К 2024 году, как ожидается, дополнительное обучение получат не менее 27 тысяч преподавателей колледжей.

И. о. ректора Института развития профессионального образования Наталия Золотарева подчеркнула в интервью на старте проекта:

- Одно из ключевых мероприятий федерального проекта - переподготовка и повышение квалификации всех сотрудников образовательно-производственных кластеров.

Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки уже разработаны Институтом развития профессионального образования. Преподаватели, мастера производственного обучения и методисты научатся конструировать образовательные программы под запрос реального сектора экономики, в том числе с использованием «Конструктора компетенций», пройдут стажировки на базе опорных предприятий и лидеров отрасли.

Наставники на производстве, победители различных конкурсов профессионального мастерства пройдут профессиональную переподготовку и получат педагогическую квалификацию.