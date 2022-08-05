Жена Эммануила Виторгана показала семейную драку

Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик наслаждаются тихими семейными буднями. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик наслаждаются тихими семейными буднями. О своих маленьких дочках Этель и Кларе они готовы говорить круглосуточно. Девочки растут в любви и заботе, не зная ни в чем отказа. Правда, младшая крошка стала часто показывать свой непростой характер.

Жена Эммануила Виторгана показала кадры семейной драмы. Дочки актера от Ирины Млодик подрались.

Четырехлетняя Этель растет более мягкой девочкой в отличие от бунтарки Клары. Мама крошек показала, как младшая дочка разбирается со своей старшей сестрой. Клара во время ссоры сначала несколько раз ударила Этель по лицу, а затем вцепилась в нее двумя руками.

Фолловеры удивляются, почему никто из взрослых не вмешался в происходящее и не попытался разнять девочек. Но жена Виторгана считает такие ситуации нормой. Она даже обрадовалась, что Клара начала проявлять характер. "Кларочка наша не всегда ангелочек",- написала актриса.

Жена Эммануила Виторгана показала кадры семейной драмы. Дочки актера от Ирины Млодик подрались. Фото: СОЦСЕТИ

Что касается 82-летнего Эммануила Гедеоновича, то он гордится своей ролью многодетного отца. Всего у актера четверо детей. Помимо младших дочерей есть старшие дочь и сын.

Напомним, Млодик стала третьей супругой Виторгана. В феврале 2018 года на тот момент 56-летняя Ирина подарила мужу Этель. При этом супруга артиста уверяла, что выносила и родила ребенка сама.

Спустя год родилась Клара. Вторая дочка появилась на свет с помощью суррогатной матери незадолго до 80-летнего юбилея актера. По слухам, новоиспеченные родители заплатили сурмаме два миллиона рублей. Младшую девочку супруги назвали в честь мамы Виторгана. По словам Ирины, они решили родить еще одного ребенка, чтобы старшая не росла в одиночестве. "Я очень благодарна мужу. С ним я ничего не боялась, потому что у нас очень дружная семья. Мы не боимся думать, что нам немного осталось. Наоборот, знаем - мы долго проживем", - уверена женщина.