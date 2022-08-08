Строить 3D-миры и производить лекарства

Количество студентов колледжей и техникумов с каждым годом только растет. И идут туда вовсе не одни только троечники. За бюджетные места соревнуются отличники! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалист биохимического производства

Где учат: Образовательно-производственный центр (кластер) «Сфера Фарм» на базе Саранского техникума сферы услуг и промышленных технологий.

События последних трех лет показали: кто владеет фарм-технологиями, может управлять миром. Пандемия обострила конкуренцию между производителями лекарств и вакцин на всем земном шаре. И Россия на их фоне выглядит вполне достойно. Именно в нашей стране, например, была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса, доказывающая свою эффективность до сих пор, несмотря на все мутации коварной инфекции!

Не нужно объяснять, что производители лекарств в буквальном смысле спасают миллионы человеческих жизней. Стать проводником этой благородной миссии можно, получив образование в Саранском техникуме. Уже более 20 лет он работает в тесном сотрудничестве с АО «Биохимик», одним из крупнейших производителей лекарств в РФ.

Для подготовки специалистов по программам проекта «Профессионалитет» в Саранске есть биохимическая лаборатория, учебно-лабораторный комплекс и учебно-лабораторный комплекс на территории базового фармацевтического предприятия.

Художник-реставратор

Где учат: Образовательно-производственный центр (кластер) «ПромТехДизайн-КТМУ» на базе СанктПетербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Чем более роботизированным и стандартизированным становится мир, тем сильнее ценится уникальность и «ламповость» старых, даже старинных вещей. Интерес к антиквариату, к вещам «с историей» растет во всех слоях общества. Спрос на работу художников-реставраторов стабильный и падать не будет. Так что профессия хоть и работает с прошлым, верно нацелена в будущее.

Специалист по мобильной робототехнике

Где учат: Образовательно-производственный центр (кластер) «Машиностроение» на базе Рязанского колледжа электроники.

Роботов в нашей жизни становится все больше. И управляться с ними, очевидно, нужно уметь. Почему бы не сделать это своей профессией? Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств Где учат: Образовательно-производственный центр (кластер) «Машиностроитель-Саратов» на базе Энгельсского промышленно-экономического колледжа.

Человек, умеющий ремонтировать и настраивать электронные приборы, всегда будет востребован, это понятно. Тем более, в мире назрел тренд на осознанное потребление, когда мы сломавшуюся вещь пытаемся починить, а не выбрасываем и спешим за новой.

Техник-технолог аддитивных производств

Где учат: Образовательно-производственный центр (кластер) на базе Подмосковного колледжа "Энергия"

Аддиктивное производство, когда объекты создаются наращиванием сырья на 3D-модель слой за слоем - инновационная технология, за ней будущее. С помощью 3D принтеров уже печатают искусственные конечности, ортопедические стельки по индивидуальным лекалам, целые дома - и то ли еще будет!

На базе колледжа «Энергия» будущих технологов научат создавать и корректировать такие цифровые модели, контролировать их выпуск, налаживать технику для производства.

Важно!

Узнать больше о федпроекте «Профессионалитет» , колледжах и компаниях-участниках в регионах, а также о востребованных профессиях, которыми студенты могут овладеть во время обучения, можно на портале ЯПРОФ.РФ.

Мастерские колледжей и техникумов, а также лаборатории, активно модернизируют и переоборудуют под ключ благодаря национальному проекту «Образование». Современным высокотехнологичным оборудованием оснащено уже более 2200 мастерских, а к 2024 году таких мастерских по стране станет более 5 тысяч.