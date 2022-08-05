Семейный подряд: Федор и Сергей Бондарчуки снимают сериал по сценарию Паулины Андреевой про изнанку актерской жизни

Фото: Кадр из фильма

Зритель давно уже ждет честного проекта, который показал бы, как устроен актерский цех изнутри прямо сегодня. Сериал Валерия Тодоровского «Оттепель» был прекрасен, но касался событий пятидесятилетней давности. Теперь все чуть иначе. И первым шагом на этой территории стало честное высказывание Надежды Михалковой — проект «Номинация», где во многом сценарий соответствовал тому, что дочь Никиты Сергеевича видела и видит вокруг себя.

Фото: Кадр из фильма

Возможно, таким же дерзким поступком станет и сериал «Актрисы», сценарий к которому написала Паулина Андреева. Упомянутый Тодоровский запустил этот проект вместе с Федором Бондарчуком — помогает звездному папе сын Сергей, неудачно попытавшийся построить актерскую карьеру.

Фото: Кадр из фильма

Уже по первым кадрам видно, что в проекте главную роль исполняет Светлана Ходченкова. Вместе с ней играет звезда сериала «Чики» Сергей Гилев.

Фото: Кадр из фильма

Среди занятых в проекте артистов — Игорь Золотовицкий, ректор Школы-студии МХАТ.

Фото: Кадр из фильма

Завидным загаром и отличной физической формой отсвечивает и Алексей Макаров, сын Любови Полищук.

Фото: Кадр из фильма

В центре сюжета сериала — актеры и актрисы театра и кино. Сегодня им рукоплещет аудитория и носят на руках, а завтра — публика топчет и распинает.

Фото: Кадр из фильма

Муж Паулины Андреевой лично ставит «Актрис» и не исключено, что творческий тандем родит еще один удачный проект, как было в случае с сериалом «Псих».

Фото: Кадр из фильма

Проект готовится к выходу на онлайн-платформах Кинопоиск и Wink.