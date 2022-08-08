Вчерашних дипломников наконец не нужно будет переучивать!

Студенты должны пройти на практике весь цикл производства вина.

В этом учебном году в России стартует федеральная программа «Профессионалитет». Ее цель – развернуть систему профессионального образования лицом к крупнейшим работодателям регионов. Сделать так, чтобы учащиеся колледжей и техникумов получали знания и навыки, реально востребованные на производстве.

Для этого на базе самых активных учебных заведений при участии ответственного бизнеса региона организуются учебно-производственные кластеры. Будущие работодатели, то есть крупнейшие предприятия, получили возможность влиять на программы техникумов, вплоть до того, что самые опытные мастера будут преподавать студентам профессиональные секреты после специальной педагогической подготовки. Учащиеся получат практику на базе партнеров колледжа.

Кроме того, благодаря нацпроекту «Образование» для них полностью, «под ключ» модернизируют мастерские и лаборатории колледжей и техникумов. Современным высокотехнологичным оборудованием оснащено уже более 2200 мастерских, а к 2024 году таких мастерских по стране станет более 5 тысяч. Узнать больше о федпроекте «Профессионалитет», колледжах и компаниях-участниках в регионах, а также о востребованных профессиях, которыми студенты могут овладеть во время обучения, можно на портале ЯПРОФ.РФ .

Истина в вине

Российское вино сейчас в моде, и вполне заслуженно: у нас есть и традиции (да, где-то забытые, но возрождающиеся), и уникальные автохтонные сорта, и энтузиасты-виноделы, и награды международных конкурсов. Хорошее вино - результат тяжелого труда на земле, опыта, интуиции, творчества, умения соединять традиции с современными технологиями и научными достижениями.

В программе «Профессионалитет» участвует Анапский сельскохозяйственный техникум, где готовят виноградарей, а также технологов бродильных производств и виноделия. Его партнеры-работодатели - «Абрау Дюрсо», «Кубань вино» и «Шато де Талю».

О том, какая ситуация с кадрами в красивой, но очень непростой отрасли, рассуждает Леонид Попович, председатель Технического комитета по стандартизации «Виноградарство и виноделие», директор по России Всемирной организации винного туризма:

- В России 100 тысяч гектаров виноградников. Работники очень нужны. Но не абы кто, а настоящие специалисты. Так что, считаю, образование должно быть штучное. Все практики рассчитывают, что с запуском программы «Профессионалитет» восстановятся связи между образованием и производством. И что подготовка кадров будет максимально приближена к процессам на предприятиях.

До сих пор выпускники Краснодарского политехнического института и Анапского колледжа приходили на работу на винодельческие предприятия. И им говорили, как в старые советские времена: «Забудь дедукцию, давай продукцию!» Оторвана у нас пока подготовка кадров от производства. Да, профессионалов приглашают читать лекции. Но если предприятия предлагали перестроить учебную программу, в техникуме говорили: нет, об этом мы сами подумаем.

Так что правильно, что программа обучения должна быть согласована с крупными работодателями. А в случае с нашими специальностями - соответствовать природным циклам. Сейчас учебный год строится стандартно: в сентябре начали, в июне закончили. А винодела нужно готовить на земле, чтобы студент видел, как виноград превращается в вино. В конце апреля появляются первые виноградные листочки, в августе начинается уборка, к ноябрю завершается переработка. Все это время студенты должны учиться на практике, пройти весь цикл производства вина. А каникулы - январь и февраль.

Хорошо, если программа «Профессионалитет» благодаря контакту с работодателями даст право на такие изменения.

В ТЕМУ

Как колледжу дорасти до кластера?

Многие колледжи и техникумы хотели бы попасть в программу проекта «Профессионалитет», получить крупный грант, возможность модернизировать свою материально-техническую базу, нарастить компетенции сотрудников. В общем, превратить родной колледж или техникум в образовательный центр с модным названием «кластер». Можно ли войти в проект и что для этого нужно сделать?

Вот что ответила в одном из интервью и. о. ректора Института развития профессионального образования Наталия Золотарева:

- Получить грантовую поддержку можно только при совместной инициативе будущих участников. Алгоритм действий прост. В создании такого кластера должны быть заинтересованы региональные власти, образовательные площадки и реальный сектор экономики. Проводится предварительный анализ контрольных цифр приема и трудоустройства выпускников образовательного учреждения, а также совместный с работодателем аудит материально-технической базы. После этого участникам будущего кластера необходимо разработать проект программы деятельности кластера с подробной информацией о ее участниках, планах развития материально-технической базы, учебно-производственной инфраструктуры образовательных программ. В программе нужно определить перечень показателей результативности деятельности кластера и модель финансирования проекта всеми его участниками, включая работодателей.

Предполагается, что инициаторы создания центров будут утверждать такие программы как минимум на три года.

Если представленная на конкурс в Министерство просвещения заявка соответствует всем требованиям, образовательная организация войдет в число победителей и получит грант.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВОПРОС - РЕБРОМ

Выбор есть всегда

Какой бы интересной ни была учеба, никто не застрахован от того, что во время занятий и практики поймет: «Нет, не мое, я ошибся с выбором». Или, благополучно окончив колледж, обнаружит в себе тягу получить высшее образование. Придется ли в таком случае отрабатывать вложенные в тебя государством и корпорациями средства?

На этот вопрос ответила и. о. ректора Института развития профессионального образования Наталия Золотарева:

- У каждого человека всегда есть выбор, наше государство его полностью поддерживает на законодательном уровне. Прием в профессиональные образовательные организации происходит на общедоступной основе, и заключение договора о целевом обучении - это индивидуальный выбор каждого абитуриента. Набор на программы проекта осуществляется на добровольной и безвозмездной основе.

2022 год - пилотный, проект реализуется в достаточно сжатые сроки. Мы совместно с коллегами из производственного сектора, других образовательных организаций постарались создать все необходимые условия для качественного становления профессионально развитой личности каждого студента. Поэтому для минимизации рисков по неосознанному поступлению регионами была разработана специализированная программа ранней профориентации. В ходе реализации проводятся различные мероприятия, направленные на качественную проработку осознанности и выявления профессионального вектора развития будущих студентов.

- После того, как закончишь программу среднего профессионального образования, ты имеешь право идти учиться дальше или можешь выходить сразу же на рынок труда, - уточнила эксперт в эфире Радио «Комсомольская правда». - И если посмотреть на статистику, где-то около 15% выпускников техникумов и колледжей сразу же после окончания поступают в вузы. Но все остальные начинают работать. И только потом уже принимают решение о дальнейшем своем образовательном развитии - очном или заочном.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Будущих крутых профи отберут еще в школе

Стартовал проект «Амбассадоры Профессионалитета».

Свыше 100 студентов колледжей из 18 субъектов Российской Федерации стали амбассадорами (посланниками) обновленных колледжей и техникумов.

- Сегодня школьники активно интересуются средним профессиональным образованием, а с появлением программы «Профессионалитет» внимание к этому направлению только растет, - прокомментировал министр просвещения Сергей Кравцов. - Амбассадоры расскажут школьникам о преимуществах учебы по новым программам, поделятся своими знаниями и опытом.

Выбирали посланников на конкурсной основе, среди добровольцев, приславших свои заявки. Теперь команда молодых людей под кураторством опытного наставника готовится донести до школьников ценности и достоинства новых образовательных программ. Участники выполнят творческие задания, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций в сфере карьерного проектирования, а также прокачают навыки медиаграмотности, продемонстрируют лидерский потенциал, поучаствуют в подготовке интерактивного классного часа «Профессионалитет: ты в хорошей компании!».

Настоящих профессионалов нужно ориентировать на правильную учебу еще со школьной скамьи.