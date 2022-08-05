Авито Авто оказался самой популярной в России платформой для купли-продажи машин

Эксперты выяснили, на каких интернет платформах россияне чаще всего предпочитают покупать и продавать машины. В опросе, проведенном аналитическим агентством «Автостат», приняли участие больше 3,2 тысяч собственников машин.

Результаты исследования показали, что большинство, а именно 67,2% опрошенных, размещали объявления на Авито Авто. А 56,5% еще и успешно продали своих железных коней с помощью этой платформы. Она заняла лидирующую позицию, как в регионах, так и Москве и Питере. Так, 50% респондентов из белокаменной, и 60,6% опрошенных из культурной столицы России, продали авто через Авито Авто.

Далее со значительным отрывом идут Auto.ru и Drom.ru. С помощью этих сайтов покупателей смогли найти чуть менее четверти респондентов - 21,2% и 20,1% соответственно.

По итогам опроса, Авито Авто также признан самой популярной и эффективной платформой для сделок. 44,7% россиян, участвующих в исследовании, рассказали, что нашли на ней нужный автосалон или дилера, у которых купили авто. Еще 25,5% указали, что в этом им помог именно сервис Auto.ru, и 14,9% заключили сделку через сайт Drom.ru. Далее в рейтинге идет CarPrice.ru, набравший более 5% откликов. Услугами всех остальных похожих ресурсов в общей сложности воспользовались около 10% респондентов.

Авито Авто назвали еще и самой узнаваемой платформой для купли-продажи машин. Спрашивая о таких ресурсах, первым делом 56,6% опрошенных вспоминали про эту платформу. Другие ресурсы люди называли в два раза реже.

- Это высокий и заслуженный результат, которым мы гордимся, - говорит Кирилл Вотяков, управляющий директор Авито Авто. – В развитие этой платформы мы вложили свои силы и ресурсы. Авито Авто – это платформа с самым большим в РФ числом объявлений о продаже как новых, так и поддержанных машин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

23,8 млн человек в месяц по всей стране посещают раздел Авито Авто;

более 730 000 – число объявлений о продаже легковых авто, размещенных на данной платформе;

более 260 000 объявлений о продаже грузовиков и спецтехники;

более 170 000 объявлений о продаже мотоциклов и мототехники;

более 120 000 объявлений представлены в категории «водный транспорт».