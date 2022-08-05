Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье
Эксклюзив kp.rukp.ru
5 августа 2022 17:10

Почему после коронавируса чаще болит голова: Врач раскрыл глаза на горькую правду

Доктор Арутюнов заявил, что причиной плохого самочувствия после коронавируса может быть дебют гипертонии
Анна ДОБРЮХА
Анна ДОБРЮХА
После перенесенного коронавируса могут начаться периодические головные боли.

После перенесенного коронавируса могут начаться периодические головные боли.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждый день треть россиян испытывают усталость. При этом больше половины (56%) ощущают упадок сил минимум несколько раз в неделю. Таковы результаты свежего опроса ВЦИОМ, проведенного 22 июля среди 1600 респондентов старше 18 лет. И, хотя большинство утомленных жаловались на перегрузки и стрессы на работе, врачи отмечают: хроническая усталость - одно из самых распространенных последствий ковида. В том числе перенесенного бессимптомно. Кстати, даже у таких пациентов, вообще «не заметивших» болезнь, медики обнаруживают изменения в анализах крови.

Продолжая изучать постковидный синдром (ПКС), британские исследователи насчитали уже свыше 60 стойких проявлений этой напасти. Все зафиксированные симптомы сохраняются минимум в течение 12-ти недель после выздоровления, сообщают авторы научной работы, опубликованной в авторитетном международном журнале Nature Medicine.

Максимальный срок мучительных последствий ковида пока не известен. В числе самых распространенных «хвостов» инфекции, которые сильнее всего снижают качество жизни - слабость и повышенная утомляемость, тахикардия (то есть учащенное сердцебиение), головные боли, головокружения, снижение концентрации внимания и работоспособности. Как жить дальше со всем этим «наследством»? Что поможет быстрее прийти в себя? Медицинский консилиум на больную тему прошел на телеканале «Доктор».

ПРИЧИНА НОМЕР ОДИН - СКРЫТАЯ ГИПЕРТОНИЯ

- У людей, перенесших ковид, часто обостряются либо дебютируют сердечно-сосудистые заболевания. В первую очередь это артериальная гипертензия (гипертония), - рассказал главный внештатный специалист - терапевт Департамента здравоохранения г. Москвы, доктор медицинских наук, профессор Григорий Арутюнов.

А теперь ответьте на вопрос: как давно вы последний раз измеряли давление? Знаете ли вы, что к симптомам гипертонии относятся:

- головные боли,

- головокружения,

- ухудшение памяти, снижение концентрации внимания;

- раздражительность,

- утомляемость;

- тошнота.

Сильно напоминает многие симптомы постковида, не так ли? На самом деле, истинной причиной ваших недомоганий как раз и может быть дебютировавшая после коронавируса гипертония, раскрывает глаза профессор Арутюнов. А у тех, кто и до ковида был гипертоником, болезнь может перейти в более продвинутую стадию.

Хорошая новость в том, что сегодня артериальная гипертензия успешно корректируется (вылечить ее нельзя, таблетки нужно принимать пожизненно). Это значит, что свое состояние можно радикально улучшить, пройдя диагностику и начав прием лекарств для нормализации давления. Гипертоникам с опытом нужно проконсультироваться с врачом: не требуется ли замена препаратов или изменение дозировки.

«СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВСЕ ЧАЩЕ»

- Если после ковида у вас появилась тахикардия, которой до болезни не было, плюс частое ощущение слабости, усталости, это могут быть признаки недостаточности кровообращения, - предупреждает доктор Арутюнов. - Еще один характерный симптом - чувство нехватки воздуха.

Также при коронавирусной инфекции у многих пациентов повреждается эндотелий, внутренняя выстилка кровеносных сосудов. Из-за этого развивается или прогрессирует атеросклероз. Значит - растет риск образования тромбов.

Еще одна мишень - миокард, сердечная мышца. Ее поражение тоже достаточно распространено при ковиде, отметил врач. Последствием может стать развитие хронической сердечной недостаточности, которая резко повышает риск смерти.

Но и здесь есть, чем сердцу успокоиться. Все перечисленные нарушения современная медицина успешно берет под контроль, обнадеживают кардиологи. Главное - как можно быстрее поставить диагноз и не игнорировать прием назначенных таблеток.

БУДЬ В КУРСЕ!

Самые важные обследования после COVID-19

Какие обследования важно пройти после ковида, рассказала главный терапевт Минздрава, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Оксана Драпкина:

1) определение насыщения крови кислородом;

2) тест 6-минутной ходьбы. Если пройденная дистанция меньше 550 м, это показатель снижения работы сердечно-сосудистой системы;

3) спирометрия - тест для проверки жизненной емкости легких;

4) расширенный анализ крови: маркеры воспаления, D-димер - показатель угрозы тромбоза.

! Все эти обследования входят в бесплатную постковидную диспансеризацию по полису ОМС (обязательного медстрахования). Подробно о такой диспансеризации - на сайте kp.ru в разделе «Здоровье.

МУЧАЕТ ЖАЖДА - ИЗМЕРЬТЕ ГЛЮКОЗУ

По статистике у 20-30% людей, перенесших ковид, страдает поджелудочная железа. Вирус атакует бета-клетки - те самые, которые отвечают за выработку гормона инсулина, понижающего уровень глюкозы в крови.

- До сих пор ни одно исследование не подтверждало, что какой бы то ни было вирус способен поражать бета-клетки поджелудочной железы. С приходом ковида впервые мы видим такую картину, - признался заведующий кафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук, профессор Александр Аметов.

Каждый человек, перенесший ковид, должен ответить для себя на два вопроса, отметил врач.

- Есть ли у вас сухость во рту, частое чувство жажды?

- Был ли сахарный диабет у кого-то из родителей или ближайших родственников?

Такая наследственность плюс перенесенная коронавирусная инфекция увеличивают риск развития диабета в 6-10 раз, предупредил профессор Аметов. И успокоил:

- Если у вас обнаружили диабет, не нужно впадать в панику. На сегодня есть 7 классов эффективных сахароснижающих препаратов, все они зарегистрированы в нашей стране.

Уколы инсулина требуются уже на очень продвинутых стадиях болезни, поясняют медики. Если вовремя начать лечить, до этого может вообще не дойти.

В ТЕМУ

Из-за чего накрывает слабость

- Чувство тревоги, депрессивноподобное состояние, нарушение сна, быстрая утомляемость - все это признаки нейровоспалительного процесса, который развивается после заражения коронавирусом, - пояснил известный ученый-пульмонолог, академик РАН, ведущий программы «Это лечится» на телеканале «Доктор» Александр Чучалин.

Для более быстрого восстановления врач порекомендовал прием витаминов: А, D и С. А также отметил, что некоторые исследования показали благотворный эффект Омега-3-ненасыщенных жирных кислот.

Доктор медицинских наук Оксана Драпкина подчеркнула, что единого для всех метода лечения постковидной хронической усталости не существует. Чтобы избавиться от этого «хвоста» инфекции, нужно установить его причину в каждом конкретном случае. В частности, возможна анемия, снижения уровня гемоглобина. Тогда назначаются соответствующие препараты. Другой вариант - снижение электролитов, например, уровня калия. Это тоже поправимо.

Красота и здоровьеКАРТИНА ДНЯ