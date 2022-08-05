Карта боевых действий на Украине на 5 августа 2022: ВСУ продолжают прикрываться мирными гражданами

Спецоперация на Украине продолжается. Фото: Александр КОЦ

163- й день спецоперации

Освобождение Донбасса сопровождается нанесением ударов по сопредельным территориям.

Новоивановка в Запорожской области — уничтожены 150 бойцов ВСУ, 2 американские гаубицы М777, 6 гаубиц Мста-Б

Артемовск в ДНР— поражены пункты управления 58-й мотопехотной бригады

Выводово в Днепропетровской области — поражен пункт ВДФ националистов.

При том украинские войска продолжают использовать мирное население в своих целях— в Харьковской области командиры 92-й мехбригады ВСУ выселяли местных жителей из их домов для размещения там иностранных наемников и размещения военной техники на придомовой территории.

Угледар — бои за город

Марьинка — идет зачистка

Артемовск — бои за город

Соледар — идет зачистка

Пески — идет зачистка

Первомайское - освобожден

С начала проведения спецоперации сбиты 261 самолет и 145 вертолетов ВСУ, уничтожены 1685 беспилотников и 361 ЗРК. Разбиты 4254 танка и других бронемашин. Нивелированы 789 РСЗО и 3267 орудий полевой артиллерии и минометов.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 5 августа 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 августа 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исповедь украинского солдата: «Это мясорубка. Из 15 человек выживает один...»

Пока киевская пропаганда сообщает о скорой перемоге (победе), «захистники» (защитники) раскрывают страшную окопную правду (подробности)

Украина опустилась до последней низости: НАТОвские гаубицы расстреляли похороны Корсы в Донецке

Войска Киевского режима накрыли артиллерией церемонию прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой. Спецкор «КП» Дмитрий Стешин успел уехать с места трагедии за минуту до следующего артналета (подробности)

Украину корежит от бесов

Минкульт незалежной составил топ-10 великих людей, имена которых должны быть стерты с карты (подробности)