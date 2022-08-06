В Минздраве назвали пять причин, когда ребенку нельзя плавать

Не всегда детей можно пускать купаться. Фото: Оксана ЗУЙКО

- Многие знают, что не рекомендуется заходить в воду при шторме, грозе, ливне, сильном ветре и аномальной жаре. Помимо погоды важно учитывать особенности здоровья ребенка и его состояние на текущий момент, - говорит врач-педиатр, кандидат медицинских наук, заведующая отделением патологии раннего детского возраста Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Клавдия Казакова.

Эксперт перечислила пять ситуаций, когда детей опасно пускать в водоем. В некоторых случаях можно прийти на пляж, чтобы побыть в тени на берегу. Но лучше все-таки остаться дома, отметила врач.

1. Категорически нельзя заходить в воду, если у ребенка есть симптомы ОРВИ: повышение температуры, затруднение носового дыхания (насморк, заложенность носа), кашель.

2. Противопоказано купание при симптомах кишечных инфекций: тошнота, рвота, диарея.

3. Если у ребенка слабость, головокружение, повышение артериального давления, течет кровь из носа, настоятельно рекомендуется воздержаться от похода на пляж, подчеркивает Клавдия Казакова.

4. Если накануне у ребенка был солнечный или тепловой удар, также лучше остаться дома.

5. Кроме того, рекомендуется воздержаться от купания при обострениях заболеваний сердечно-сосудистой или бронхолегочной системы, отметила врач-педиатр.

«Особенно важно помнить, что если у ребенка эпилепсия, то без сопровождения взрослого ему категорически запрещено заходить в воду. Даже если вы идете плавать вместе, ребенку обязательно нужно надеть плавательный круг, жилет или нарукавники», - добавила Казакова.

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Обучите ребенка главным правилам

Самый распространенный несчастный случай в воде – это утопление, напоминает эксперт. Даже если ваш малыш кажется самостоятельным, вы надели на него надувной жилет, все равно проявляйте бдительность. Постоянно следите за ребенком, пока он находится в водоеме, оторвитесь от гаджетов.

«Если потребуется помощь, очень важно знать, какое количество времени ребенок находился под водой, и сообщить эту цифру врачам», - говорит Клавдия Казакова.

Отправляясь с детьми на пляж, обязательно обучите их правилу «Шести не», рекомендуют специалисты. Вот, чего нельзя делать, даже если очень хочется:

- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, не зная глубины;

- заплывать под лодки, катера;

- устраивать игры со сверстниками в воде с захватом рук или ног;

- заплывать за ограждения и/или буйки;

- жевать резинку или конфету во время плавания;

- отплывать далеко от берега на надувном матрасе.

ВАЖНО

Если ребенок захлебнулся и начал тонуть, первым делом необходимо достать его из воды и положить на спину, на твердую поверхность. Затем нужно проверить дыхание: наклонитесь щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего. И в течение 10 секунд пытайтесь услышать дыхание, почувствовать выдыхаемый воздух на своей щеке, наблюдая за движением грудной клетки.

При отсутствии дыхания грудная клетка ребенка останется неподвижной, звуков дыхания не будет слышно, выдыхаемый изо рта воздух не будет ощущаться щекой. Немедленно вызывайте Скорую!