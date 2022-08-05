Родион Мирошник, посол ЛНР в России: Сколько сейчас луганчан в России, точно не знает никто

20 июля появилась информация о том, что правительство республики приняло решение об открытии посольства ЛНР в Москве, и о выделении средств на это. «Комсомольская правда» связалась с послом ЛНР в Российской Федерации Родионом Мирошником, который был назначен на данную должность еще 6 мая 2022 года.

- Родион Валерьевич, на неделе появилась информация об открытии посольства вашей республики в российской столице, но без конкретики - когда и где.

- Пока опубликовано решение правительства республики о создании посольства, о выделении средств из бюджета на это. Сейчас утверждается бюджет диппредставительства. Штатные единицы и так далее. Я являюсь послом Луганской Народной Республики в России с 6 мая этого года. Люди мне помогали в работе до сих пор на добровольной основе, как волонтеры. Сейчас надо формализовать это. Чтобы специалисты работали официально.

- Процесс оформления диппредставительства - дело не быстрое?

- Депутаты достаточно долго и довольно тщательно готовили документы к тому, чтобы правительство заявило о решении открыть посольство. Сейчас мы вышли на финишную прямую. Потребуется еще некоторое время, чтобы запустить работу самого посольства.

- Так когда же?

- Пока не можем назвать дату открытия - она согласовывается с рядом инстанций.

- Какие главные проблемы придется решать вам как послу и вашим сотрудникам?

- Больше всего у нас работы с нашими беженцами. Многие из них столкнулись с такими проблемами, как потеря документов. Мы контактируем с местными органами власти для организации адекватного пребывания людей здесь - в пунктах временного размещения или в иных местах.

- Но не только это?

- Пытаемся помочь людям, которые находятся здесь на лечении. Есть вопросы, которые связаны с нашими ранеными, которые тоже сюда доставляются, мы им оказываем помощь.

- А собственно политические вопросы?

- Естественно, решать будем и политические вопросы - контакты с органами власти РФ, согласование больших проектов, которое связано с восстановлением республики и с определением совместных политических позиций по целому ряду вопросов. Координация.

- Пограничные вопросы?

- Что касается границ между РФ и ЛНР - зря некоторые думают, что там фактически граница открыта, это не так.

- Вы здесь будете заниматься оформлением паспортов республики?

- Посольство оформлять паспорта ЛНР не предусматривает. Но если человек свой паспорт утратил, мы ему оформим документы об утрате - иначе он в ЛНР просто въехать не сможет.

- Сколько граждан ЛНР на территории РФ сейчас?

- Такой цифры нет, наверное, ни у кого. Но речь идет не менее чем о 200 тысячах жителей республики. Есть же часть людей в пунктах временного размещения - они на определенном учете, кто-то уехал во время опасности и поселился у родных или знакомых, кто-то снимает жилье. Когда называется цифра 2,6 млн человек, уехавших из Донбасса и с Украины в Россию с конца февраля, это число людей, которые пересекли границу. Кто-то вернулся, кто-то остался.

- Когда появится сайт посольства?

- Когда оно будет открыто по конкретному московскому адресу и будет служба, которая сайт будет сопровождать. Пока работает телеграм-канал посла. И мы также пользуемся сайтом нашего МИДа. Кто-то пишет мне на почту. Обращений десятки. Будут сотни. Конечно, я один с таким потоком не справлюсь. Люди нужны.