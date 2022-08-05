Фото: Александр ИВАНОВ

В центральном парке Мариуполя на берегу реки Кальчик открылась выставка трофейной военной техники.

- Здесь представлены трофеи, которые были вывезены после взятия заводов Ильича и «Азовсталь». Вся трофейная техника восстанавливается, и большая ее часть находится на передовой, выполняя боевые задачи.

- Частично эта техника была брошена, частично ее захватили в боях. Состояние есть нормальное, технический осмотр, мелкий ремонт - и она уже готова, - говорит представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

На выставке можно увидеть много натовского вооружения, представленного стрелковым и ручным противотанковым оружием.

На берегу реки Кальчик выставили трофейную технику. Фото: Александр ИВАНОВ

- Я знаю эти танки, я жил в девятиэтажке на улице Кирова... Она сожжена. Помню, приехал во двор азовский танк, поднял дуло в одну сторону, потом в другую, я выбегаю, кидаю в него гайки, говорю: «Открывай». Танкист выглянул из люка, а я говорю ему: в доме никого кроме гражданских нет, не стреляй! А он мне знаешь что отвечает: мне все равно, у меня приказ бить по этому дому. Ужасно было, - рассказывает у трофея житель Мариуполя Сергей Ищенко.

- Сейчас смотрим на все это и думаем: наконец-то все позади, наконец-то нас освободили, и теперь мы с Россией, теперь все по-другому, жизнь налаживается, город оживает, - это мнение местной жительницы Ирины Карповой.

Фото: Александр ИВАНОВ

На всю трофейную технику силы русской коалиции нанесли символ Z.

- Раньше украинские националисты использовали эти танки против нас. Теперь наши русские солдаты используют их для того, чтобы дать отпор неонацистам и освободить наш край, - гордо говорит житель Мариуполя Сергей.