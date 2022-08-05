«Воины света» идут по стопам солдата Швейка

У похоронной команды из пленных солдат ВСУ сейчас напряженные дни.

Моральный дух в украинских войсках в зоне проведения специальной военной операции оставляет желать лучшего. Даже в Киеве в военном и гражданском руководстве вынуждены сквозь зубы признавать неприятные для них факты. А они таковы. Участились не только случаи дезертирства героических бойцов за свободу и территориальную целостность незалежной с боевых позиций и сдача в плен. Все чаще вслух в ряде подразделений ВСУ и территориальной обороны заявляется об активном нежелании направляться в Донбасс. А также звучат открытые обращения к руководству государства из тех частей, которые сейчас находятся непосредственно в зоне боев - в частности, в Донецкой Народной Республике, но находиться там далее не желают ни в какую.

Вот что говорится в видеопослании военнослужащих 5-го отдельного стрелкового батальона, дислоцированного в Авдеевке, что неподалеку от донецкой столицы:

- На боевых позициях рядом с военнослужащими не было ни офицеров, ни командиров, ни медиков. Эвакуация раненых не производилась. Бойцы часто ждали помощи по полсуток. Иногда даже дольше. Погибших не забирали сутками. Пропавших никто не искал. Никто даже не интересовался, что с ними стало, где они. На боевые позиции ни воду, ни еду не поставляли по нескольку дней.

Представители 241-й бригады территориальной обороны, чьи позиции располагались в городе Бахмут (в прошлом - Артемовск), в похожем обращении к военному руководству потребовали срочно провести их ротацию и отправить побыстрее обратно на Западную Украину, откуда они прибыли воевать «за нашу и вашу свободу».

Уже после этого обращения стало известно о том, что в Луцке, что на северо-западе незалежной, в нестройных рядах 100-й бригады теробороны началось ментальное брожение. «Воины света» категорически отказались воевать за свою великую родину на восточных территориях, которые в Киеве по инерции продолжают считать своими. Причем пришло подтверждение, что личный состав данного подразделения 100-процентно отказался ехать туда, где стреляют и убивают. 21 июля стало известно, что силами пока еще лояльных подразделений ВСУ 100-я бригада теробороны была разоружена. «Зачинщики бунта» арестованы и будут преданы суду. Ну а само воинское соединение в данный момент пытаются переформировать.

Стрелковая рота, входившая в состав 58-го батальона 104-й отдельной бригады теробороны, которую переподчинили командованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, узнав о том, что командование их бросило, просто снялась с позиций в районе населенного пункта Верхнекаменское в ДНР и растворилась в степях Украины.

А этому добровольно сдавшемуся в плен украинцу повезло - он на лечении в херсонском госпитале. И даже против присутствия невесты никто из наших возражать не стал.

Также участились случаи, когда украинские заградотряды лишь угрозой расстрела удерживают на позициях теробороновцев и наспех мобилизованных национальных гвардейцев. Подобная ситуация, в частности, наблюдалась до последнего времени в Северске, который части ВСУ оставили, спешно отойдя в сторону Славянска. Ну а по остававшимся в городе бойцам теробороны при попытке их бегства с позиций открывали огонь засевшие на западной окраине города боевики запрещенных в России «Правого сектора» и «Азова».

Но основные причины, по которым луцкая бригада в полном составе отказалась идти воевать, а части из Авдеевки, Бахмута и Северска требовали вывести их на запад, никуда не делись. И они лежат на поверхности, отчего в Киеве уже не могут закрывать на это глаза: постоянные большие потери в рядах украинских войск и регулярные поражения на фронтах, связанные в том числе с ухудшающимся снабжением боевых частей и их снижающимся моральным духом.

Солдат Швейк в подобных случаях принимал единственно верное для пораженцев решение: бодро двигаться в сторону, обратную гулу боев, с максимально придурковатым выражением лица.