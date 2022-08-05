Лекарства есть. Помощь оказывается

С тех пор как Херсонская область оказалась под крылом России, на освобожденных украинских территориях наконец начали предоставлять качественные медицинские услуги.

- Мы переходим на новые рельсы оказания медицинской помощи - в Херсонской области стараемся ее сделать по типу российской, где большой перечень медицинских услуг бесплатный, - такое заявление сделал начальник Департамента здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Это значит, что жители Херсонщины со многими заболеваниями, которые раньше лечились платно, смогут обращаться за помощью в поликлиники, больницы или госпитали. Об этом заявили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Платными останутся косметология, лечение бесплодия и логоневрозов, коррекция зрения, а также медицинское обслуживание заведений отдыха. Но цены на эти услуги будут снижены в разы, что происходит уже сейчас.

- Раньше я не могла себе позволить некоторые медицинские услуги, потому что они были объективно дорогими и отнимали чуть ли не половину, а то и всю мою зарплату. К косметологам я не ходила, зубы старалась лечить только тогда, когда было уже очень больно, а так терпела и ждала, когда само пройдет. Но сейчас все позади. Платная медицина подешевела, - рассказывает «КП» жительница поселка Геническ Мария Забродская.

Важная новость в том, что дефицита медикаментов на Херсонщине больше нет. Для того чтобы регион не страдал от недостатка лекарств, кроме гуманитарной помощи со стандартным набором продуктов на днях Херсонская область получила «медицинскую» гуманитарную помощь от России. Посылка составила ни много ни мало 350 тонн медикаментов, необходимых для бесплатного лечения местных жителей.

- Теперь все медицинские учреждения Херсонщины будут полностью снабжены необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами для оказания бесплатного лечения гражданам Херсонской области, - сообщили в Департаменте здравоохранения.

Вадим Ильмиев от лица всех жителей Херсонщины поблагодарил за это Президента России Владимира Путина, правительство РФ и главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.