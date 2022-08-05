Школьник из Воронежа передал в Херсон рисунки: Воронежцы поддерживают жителей Херсона

Очередной рефрижератор с медицинскими препаратами, детским питанием и молочными смесями прибыл в Херсон из Воронежа. Гуманитарку для жителей и военных собирали местные предприниматели и совет отцов.

Когда машина уже была загружена, к волонтерам подошел воронежский школьник Артем Каракчиев и передал в Херсон детские рисунки.

- Передаю вам наши рисунки, чтобы вы доставили их в Херсон для наших солдат, - обратился к организаторам гуманитарной миссии Артем. - Передайте большую благодарность нашим солдатам за то, что они для нас делают, при этом рискуя жизнью. Желаю им здоровья, сил и чтобы скорее наступила победа и они вернулись к своим близким живыми и здоровыми!

Волонтеры аккуратно уложили стопку рисунков в машину и пообещали передать их военным. Вместе с детскими открытками - коробки лекарств. В Херсон жители Воронежской области собрали более 60 наименований препаратов. В основном это те медикаменты, которые довольно быстро заканчиваются, а спрос на них высокий: препараты от давления, сердечные средства, витамины для детей и взрослых, обезболивающие, успокоительные. Их раздадут жителям Херсона и развезут по области. В машине также и редкие препараты, о которых просили больницы города.

- Воронежцы поддерживают жителей Херсона, и уже не первый раз мы формируем грузы для освобожденных территорий, - пояснил руководитель Воронежского регионального отделения «Отцы России» Андрей Згонников. - Мы счастливы, что наша временно разделенная Родина воссоединяется. Победа России предопределена генетическим кодом победителей, выстраданной святостью и чистотой помыслов русского народа-освободителя.

Машина с лекарствами из Воронежа сначала прибыла в Крым, откуда уже была переправлена в херсонский центр гуманитарной помощи «Единой России». Собственно, в этот центр и стекается вся гуманитарка из разных регионов России. Здесь люди могут получить все необходимое, а также оставить заявку на нужные лекарства, одежду и продукты.

- Медикаменты, собранные в Воронежской области, будут выдавать жителям в центре гуманитарной помощи, а также частично развезут по населенным пунктам Херсонской области вместе с продуктовой помощью, - пояснил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, который курирует центр в Херсоне. - Более 60 наименований препаратов отправили нам общественники и предприниматели Воронежской области, за что я им очень благодарен.

Жительница Херсона Татьяна Г. ждет препараты от давления. В городских аптеках ее лекарство быстро заканчивается, поэтому женщина обратилась в центр гуманитарной помощи «Единой России». Ей из Воронежа привезли сразу несколько пачек - чтобы хватило на долгое время.

- Я так благодарна неравнодушным людям за помощь, - плачет Татьяна. - Мне всегда так сложно было доставать эти мои лекарства. Их в аптеках всегда не хватало, я просила родственников из России мне присылать их. Всегда брала с большим запасом - чтобы не остаться без лекарств. А сейчас, когда Россия взяла нас под крыло, мне стало спокойнее - в беде нас не оставят. Всегда помогут и выручат. А тут еще мои дорогущие таблетки получаю бесплатно. Плачу от счастья. Не верится, что такое вообще может быть.