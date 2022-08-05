Гуманитарный штаб Общественной палаты подвел промежуточные итоги

Активисты привозили жителям все самое необходимое. Фото: ТК "Оплот ТВ"

На недавнем заседании прозвучали внушительные цифры: общественники и волонтеры уже доставили в освобожденные и прифронтовые районы Донбасса, а также в Херсонскую и Запорожскую области более 332 тонн вещей и продуктов.

Чужой беды не бывает, а трудные времена лишь сплачивают наших людей. В этом можно убедиться, оценивая работу штаба Общественной палаты (ОП) ДНР по оказанию помощи пострадавшим в результате агрессии киевского режима.

- В трудные времена мы все сплотились! Когда мы вместе, легче преодолевать испытания, - сказала на недавнем заседании штаба его руководитель, заместитель председателя ОП ДНР Екатерина Мартьянова.

Екатерина Мартьянова.

Общественники и волонтеры объединились для поддержки людей, оказавшихся в беде.

- А как могло быть иначе, когда узнаешь о человеческом горе и зверствах украинских нацистов, - поведала представитель волонтерской группы «Москва - Донбасс» Юлия Гончарова. - Нам рассказывала жительница Мариуполя, как боевики «Азова» (запрещенная в РФ и ЛДНР организация) расстреливали выбегавших из горящих домов людей.

Юлия Гончарова.

На заседаниях штаба обсуждают, что и кому уже привезли, в чем еще нуждаются пострадавшие. Активисты собирают нужные вещи и продукты - и снова отправляются в путь, развозят «посылки» по адресатам.

За пять месяцев общественники охватили помощью почти 60 населенных пунктов республики, две трети из них - на освобожденных территориях. Выезжали в прифронтовые районы не только в ДНР, но и в ЛНР, в Херсонскую и Запорожскую области. Более 280 тысяч человек получили гуманитарную помощь. 332 тонны самого необходимого.

А еще был «Поезд Дружбы» с гуманитарными грузами, который организовал Общероссийский народный фронт.

- Огромный состав, включающий 41 вагон, был сформирован администрациями и общественностью десятков регионов России: от Мурманска до Краснодара, от Курска до Владивостока. Стройматериалы, продукты питания, средства личной гигиены и первой необходимости, постельные принадлежности, бытовая химия, канцелярия, игрушки, детское питание, - перечислила Екатерина Мартьянова.

Весь этот груз Народный фронт передал Общественной палате ДНР. Помощь распределили между администрациями трех районов и 12 городов республики, включая освобожденные Мариуполь и Волноваху. А далее была адресная доставка нуждающимся.

Многие дома будут отстроены заново - с нуля. Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Екатерина Мартьянова рассказала, что штаб при поддержке Народного фронта открыл полевые кухни при православных храмах Мариуполя и Волновахи. В них все желающие могли получить горячую пищу.

- Представители штаба посетили места временного размещения беженцев, военнослужащих на передовой, больницы, где лечатся пострадавшие. Мы оказывали не только гуманитарную помощь жителям, но и вывозили раненых, - отметила руководитель штаба.

Она также добавила, что жителям Амвросиевского, Новоазовского, Старобешевского, Тельмановского, Волновахского районов, Докучаевска, Макеевки и Шахтерска привезли более 20 тонн семян. Картофель, морковь, баклажаны, кабачки, помидоры, салаты и другое.

- Без большой поддержки России мы бы сами не справились, - подчеркнула Мартьянова.

Помощь собирали представители Народного фронта, Общественных палат и общественные организации разных регионов России, а также общественники ДНР.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На прошедшем заседании обсудили также и другие вопросы. Например, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, восстановления жилья и водоснабжения республики.

Член Общественной палаты ДНР, ректор ДонНАСА Николай Зайченко рассказал, что специалисты разрабатывают сейчас проект постройки полигона по переработке строительного мусора в районе Мариуполя.

Что же касается степени повреждения жилого фонда от обстрелов, то цифры говорят сами за себя. На 1 июня в республике разрушено более 5 тысяч многоквартирных и 26 тысяч частных жилых домов, более 1 тысячи объектов здравоохранения, культуры, образования и спорта. По предварительным данным, более 3 тысяч объектов не подлежат восстановлению.

Член Общественной палаты ДНР Роман Сметанин, который привел эти данные, сообщил, что для тех, чей дом разрушен, в республике формируется маневренный фонд.

Критическая ситуация складывается в ДНР и с водоснабжением.

- Для полного обеспечения в сутки необходимо около 1 миллиона кубометров воды. Сейчас предоставляется 120 - 150 тысяч кубометров, - сказал и. о. главного инженера предприятия «Вода Донбасса» Сергей Мокрый.

Он отметил, что после освобождения всей территории республики необходимо будет восстановить три подъема канала Северский Донец - Донбасс. Уже есть предварительная договоренность с «Уралгидромашем» по установке насосных агрегатов, монтаж одного займет от 3 до 6 месяцев.