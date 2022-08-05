Мы работаем, чтобы вы учились

Делегация ямальской системы образования побывала в Волновахе.

Прошедший учебный год на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики завершился с трудом. Перерывы в обучении, постоянные обстрелы со стороны ВСУ, разрушенные здания - казалось, это не закончится никогда. Но дети все-таки ушли на каникулы. А школы остались стоять, разбитые украинскими боевиками. Неонацисты использовали здания под свои опорные пункты и, отступая, расстреливали из орудий. Какое им было дело до того, что сюда должны вернуться дети. Зато дело есть России. Для того чтобы 1 сентября мальчишки и девчонки с освобожденных территорий смогли сесть за парты, российские строители трудятся сегодня изо всех сил и в несколько смен.

- Я думаю о том, что мой труд принесет радость детям. Хочется сделать все так, чтобы ребята были довольны. Делаем все быстро и качественно, - улыбается строитель Сергей Хроменко, участвующий в ремонте школы в Волновахе. Ему приятно, что называется, быть причастным.

Эту школу в рамках шефской помощи помогают восстановить строители из Ямало-Ненецкого автономного округа. Их здесь трудится порядка 300 человек!

- Очень радует то, что ребята не просто делают свою работу и восстанавливают школу, а прежде всего думают о детях, хотят их порадовать, - говорит мама волновахского шестиклассника Ирина Витюк. - Когда я вижу строителей, проходя мимо школы, обязательно благодарю их за работу.

Для того, чтобы посмотреть на то, как идет подготовка к новому учебному году и проверить, хорошо ли стараются строители, в освобожденном от украинских боевиков городе побывала недавно делегация с Ямала. Эксперты от образования оценили состояние школы, которую восстанавливают их земляки, осмотрели и другие учебные заведения. А дальше педагоги Волновахского района и Ямала будут вместе готовиться к началу учебного года. В планах - полезные семинары, на которых северяне поделятся своим педагогическим опытом.

КСТАТИ

На Ямале стартовала акция «Собери ребенка в школу». Неравнодушные жители собирают школьные принадлежности, которые 21 августа отправятся в Волноваху.

- Нам приносят тетради, ручки, пеналы, портфели, краски, ножницы, пластилин для лепки, все, что ребятам понадобится на уроках, - пояснила специалист по связям с общественностью поселка Ханымей Ольга Дудникова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тем временем добровольцы «Молодой Гвардии» и «Волонтерской роты» готовят к новому учебному году школу № 5 в Мариуполе. Ребята очищают школьный двор от строительного мусора и перевозят находящийся в здании школы гуманитарный центр на новое место.