Зеленский зарабатывает, разрушая гражданские объекты?

Обстрел гражданской инфраструктуры городов и поселков освобожденных территорий и Донбасса давно стал «фирменным почерком» ВСУ. Снаряды прилетают на элеваторы, рынки, в места скопления людей и раздачи гуманитарной помощи. И всем понятно, что это обусловлено иррациональной ненавистью Киева к людям, которых он не удержал под своим контролем. Но вполне вероятно, что эти действия имеют под собой и вполне рациональное объяснение. По мнению директора Центра военно-политических проблем Алексея Подберезкина, таким способом Зеленский и его команда увеличивают собственные состояния.

- Системы залпового огня - достаточно высокоточное оружие. Боеприпасов может быть мало, но если лупить по гражданским объектам, то, конечно, видимый эффект от этого будет больше, - заявил Подберезкин в эфире радио «Спутник в Крыму». - Разрыв 155-мм снаряда где-то в гражданской застройке наносит намного больше ущерба, чем разрыв того же снаряда в поле, где находится установка противника. Вот в Киеве и имитируют бурную деятельность и пытаются таким образом увеличить поток финансов, который идет с Запада, в том числе и на их личные счета.

Можно с этим спорить, соглашаться или нет, но ведь действительно сложилась такая ситуация, что чем больше вооружений поступает на Украину, тем больше на нем зарабатывают киевские дельцы, отправляя часть поставляемого оружия налево. А кадры разрушений, причем как в Донбассе, так и на не освобожденной пока территории Украины, прекрасно подходят для иллюстрации ожесточенного сопротивления ВСУ. Которое, стоит признать, действительно упорное и очень жесткое. Но в глазах Запада оно должно быть в таком случае еще более ожесточенным.

Кстати говоря, эти цели может преследовать и широко разрекламированное и анонсированное наступление ВСУ, которым Киев грозится отбросить российские войска и союзные с ними подразделения Народной милиции ЛДНР и даже выйти на границы с Россией 1991 года.

Понятно, что ничего подобного ВСУ делать не смогут, но под такую грядущую «битву века» Киев просит новые вооружения в завораживающих масштабах. И делает это, кстати говоря, очень небезуспешно.

- Никакого наступления на юге не будет, но деньги под это получить можно. Это для них самое главное. Тот же Зеленский просто заработает денег и уедет в другую страну, больше ничего ему не надо. И ничего за это ему не будет, - уверен Подберезкин. Причем, по его словам, реальные потери руководство Украины совершенно не волнуют.

- Для них потери не имеют значения. Они сейчас примерно 1 к 20 не в пользу Украины. Но людей Зеленскому и его окружению не жалко. Их не волнует цена вопроса. Они готовы платить эту цену за то, чтобы подольше продержаться у власти. Это они и делают - используют людей как стадо, - заключил Подберезкин. Что выглядит вполне логично - чем дольше у власти, тем больше возможностей наполнить свои собственные карманы. Тем более что в окружении Зеленского среди членов его команды появился уже, причем весьма официально, не один долларовый миллиардер.