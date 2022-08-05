Украина терроризирует Новую Каховку

Владимир Леонтьев. Фото: Сергей Бобылев

Украинские военные, выполняя приказы начальников, продолжают разрушать города на освобожденных территориях, уничтожая мирное население. Так, 12 июля ВСУ буквально полили огненным дождем городок Новая Каховка Каховского района Херсонской области. По словам главы районной администрации Владимира Леонтьева, стреляли предположительно из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а приказ палить по мирным жителями ракетами отдал непосредственно Зеленский.

Камни и куски дерева разлетались на сотни метров, разрывалась земля. После взрыва склада с минеральным удобрением начался пожар. Без человеческих жертв не обошлось. Печальный итог ракетного обстрела - 7 человек погибли и больше 80 получили ранения. Взрывная волна от взрыва «химического» склада была настолько мощная, что катком смяла десятки домов.

- Говоря о характере повреждений - многие десятки домов, сказать точно очень сложно, - комментировал сразу после случившегося Леонтьев СМИ. - Сейчас вы проедете по городу и увидите только уничтоженные дома, здания и сооружения, объекты инфраструктуры - это тоже десятки. И те, которые повреждены, серьезно повреждены, я думаю, это будут сотни домов, потому что очень на большом расстоянии взрывной волной вылетали окна, рамы выносились.

Много людей в результате обстрела оказалось под завалами, их буквально замуровало в квартирах. Сгорели оптовые базы, повреждены больница, детские сады и храм. На воздух взлетело 35 тонн гуманитарного груза: один из снарядов попал в склад для гумпомощи.

Несмотря на слепую поддержку Запада, Украине за обстрел города дали по рукам. Организация Объединенных Наций (ООН) осудила этот акт жестокости.

- Мы выступаем против любых обстрелов гражданской инфраструктуры, - сказал заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хук.

Возымеет это осуждение хоть какое-то влияние на киевский режим? Большинство экспертов в этом сомневаются. На вопрос о том, что ждет жителей Новой Каховки дальше, глава Каховского района пока разводит руками. Ему слишком больно смотреть на то, как страдает город.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл СТРЕМОУСОВ, заместитель главы администрации Херсонской области:

«Ракетный удар по мирному населению - это чистый нацизм. Киев применяет тактику террора. Их задача - посеять страх. Они поняли, что Херсонская область уходит безвозвратно. И пытаются запугать людей».