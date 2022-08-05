Делимся опытом во благо пациентов

Операция прошла успешно, а луганские медики узнали для себя много нового.

Получаем лучший опыт

В операционной палате Луганской республиканской клинической больницы в этот раз особенно много людей. Сосредоточенные лица хирургов, слаженные действия младшего медперсонала, четкие отрывистые команды. На операционном столе - женщина с деформирующим артрозом тазобедренного сустава. Этот диагноз причиняет много проблем: серьезно снижается двигательная активность, пациентка испытывает постоянные боли. Помочь может только хирургическое вмешательство и замена родного сустава на протез. Операция не редкая, но требующая знания современных методов работы. И в этот раз вместе с луганскими коллегами ее выполняют российские специалисты, хирурги крупнейших медицинских центров. Отличный шанс перенять передовой опыт и улучшить свои умения и навыки.

- Эта операция относится к наиболее востребованным в ортопедии. Сегодня потребность в подобных вмешательствах составляет порядка 250 тысяч в год. При этом деятельность хирурга во время работы с пациентом имеет свою специфику, и в тех учреждениях, где операции делают чаще, опыт врачей позволяет минимизировать проблемы и сложности, которые могут возникнуть в процессе. Именно поэтому так важны обмен опытом и взаимная поддержка, и в этот раз наша совместная работа позволила коллегам увидеть, какими способами можно минимизировать риски для больного, - поделился директор Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Олег Соколов.

Оперировать вместе

Олег Соколов вместе с другими врачами из РФ сам встает к операционному столу. Рядом - лучшие специалисты республиканской больницы и других лечебных учреждений. Российские медики отмечают высокий профессионализм коллег из Донбасса, желание учиться новому, сотрудничать.

- Мы и для себя из общения и совместной работы вынесли много полезных наблюдений. Луганские врачи - настоящие профессионалы. Люди, которые понимают, как важно учиться новому, постоянно развиваться, образовываться, - делится мнением доктор Соколов.

Увы, в последние годы для внедрения новых методов было не так много возможностей. Но сейчас границы открыты: в ЛНР работает множество хирургов-волонтеров, которые помогают и бойцам, получившим ранения, и гражданским и охотно делятся опытом с местными врачами. А те, в свою очередь, точно знают, как полученные знания можно использовать на благо всех жителей республики.

- Мы благодарны российским медикам за мастер-классы и совместную работу на операциях. В этот раз вмешательство также прошло успешно, пациентка получила новый эндопротез сустава, и теперь ее качество жизни улучшится. Были интересные моменты, ряд методов и способов действия, которые применяют российские врачи, показались нам полезными, будем перенимать. Уверены, то, что мы увидели, поможет в работе. К сожалению, сейчас из-за происходящего сильно сокращены плановые операции, много помощи медиков нужно людям, которые пострадали от боевых действий. Но в будущем это изменится и от врачей понадобится весь их профессионализм, - уверен Вячеслав Быков, врач-ортопед Луганской республиканской клинической больницы.

«Не можем оставаться в стороне»

Кстати, операция по профилю «ортопедия и травматология» для совместного мастер-класса выбрана не случайно. Еще в апреле заместитель главврача рязанской городской больницы скорой медицинской помощи Александр Копейкин, также побывавший в ЛНР, рассказывал о большой потребности республики в травматологах - больных с подобными запросами очень много, а значит, им нужна квалифицированная помощь

Сейчас в Донбассе работает больше сотни российских врачей-хирургов. Отряды добровольцев собираются по всей стране, и сами врачи пишут: не можем оставаться в стороне, если где-то нужна наша помощь - там и наше место. Врачи и медсестры работают везде, где нужна их помощь. И охотно делятся всеми профессиональными наработками. И это залог того, что жители Луганской народной республики смогут получать самые качественные медицинские услуги - ведь неравнодушные жители России всегда готовы протянуть руку помощи и активно делают это.