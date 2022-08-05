Помощь как смысл жизни

Волонтеры гуманитарной миссии прибыли в Мариуполь для работы с теми, кому нужна поддержка.

Александр Ковалев стал одним из первых психологов, отправившихся в Донбасс с гуманитарной миссией #МЫВМЕСТЕ. Со своей командой он провел в Донбассе 20 дней и уже в первые дни выяснил, что больше всего их помощи ждут запутавшиеся в событиях и собственных эмоциях дети.

- Удивительно было для меня то, что ребята рассказывают спокойно про то, что они видели, и то, что с ними происходило. С ними на самом деле происходили ужасные вещи, потому что приходилось сидеть под украинскими обстрелами, и это все в короткие сроки происходило. К этому нельзя привыкнуть, к этому, наверное, не должен привыкать ни один человек. Дети повзрослели быстрее, потому что смерть ходила рядом и забирала их друзей, близких, родных. Вот это понимание того, что завтра может не наступить, оно сделало их взрослыми: взрослыми в глазах, взрослыми в каких-то суждениях, но по сути они остались теми же самыми детьми, которым хочется баловаться, шутить, ошибаться, веселиться. В какой-то момент они потеряли право на ошибку, потому что ценой этой ошибки становилась их жизнь. Это то, что удивляет, потому что этого нет в наших школах, когда я работаю с детьми, - рассказывает Александр. И добавляет, что отправился в Донбасс, ничуть не сомневаясь в своем решении.

- Мы хотели показать, что мы их не оставляем, что Россия их не бросает. Правительство организовало акцию «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом», и мы помогаем - это не пустые слова, - отмечает он.

Сейчас в ЛНР работают психологи из Москвы, Оренбурга, Перми, Саратова. Они открывают Центр психологической помощи населения. Каждый сотрудник четко осознает, чем именно может помочь.

Иван Мережко приехал из Саратова.

- У меня есть родственники, которые живут в Донбассе, я много слышал о проблемах, с которыми они сталкиваются. Я уверен, что быть здесь - мой гражданский долг. Я решил, что лучше, чем клеить лозунги на машины, приехать сюда и помочь, - говорит он.

Его коллега Светлана Козырева работает с онкобольными, детьми, помогает семьям справиться с кризисными ситуациями.

- Что требуется здесь людям, тем и буду заниматься. Нам выдали футболки, на которых написано: «Помощь как смысл жизни». Вот это я и буду делать, - признается женщина.

А московский специалист Андрей говорит, что готов помогать людям избавляться от напряжения, прорабатывать с ними травмы, в том числе связанные с осознанием национальной идентичности.

Но самое главное, в чем уверены психологи, - их помощь будет к месту. Они уже успели посмотреть, чем сегодня живет Луганщина, побеседовать с людьми, ужаснуться тому, что им пришлось пережить, и удивиться стойкости и вере, которые остались здесь, несмотря ни на что. Каждый волонтер готов делать все, чтобы мариупольцы смогли вернуться к привычной жизни как можно скорее.

СПРАВКА «КП»

Сейчас на портале мывместе.рф продолжается прием заявок от тех, кто хочет стать добровольцем. О своем желании принять участие в гуманитарных миссиях с #Мывместе в Донбассе заявили уже более 500 волонтеров.

Обратиться за помощью психологов можно по бесплатному телефону горячей линии 8 800 222-55-71, в чате https://chats.viber.com/mivmestebot. С просьбой о поддержке или рассказом о своих проблемах и страхах можно также прийти в центр социальной помощи по месту жительства. Также психологи-волонтеры приезжают в школы и больницы, центры временного размещения граждан.