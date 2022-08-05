Пусть дети будут счастливы

Дети с подарками от волонтеров «Молодой Гвардии».

С самого начала спецоперации волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» помогают жителям освобожденных территорий. За это время туда были доставлены сотни тонн гуманитарных грузов: продуктовых наборов, предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и средств гигиены. Для семей с детьми привозят одежду, игрушки и канцелярские принадлежности - школа на носу.

Тысячи людей уже получили реальную помощь и поддержку. А еще волонтеры изо всех сил стараются скрасить детворе лето.

«ПОМОЖЕМ СОБРАТЬ В ШКОЛУ»

Семья Мингалевых из Мариуполя уже стала для добровольцев «Молодой Гвардии» почти родной. В семье воспитываются восемь ребятишек: старшая Ева, младший Вова, а между ними - Евгения, Милана, Алиса, Ваня, Максим и Дима. Каждый друг за друга горой.

Молодогвардейцы к Мингалевым приезжают часто и все время с подарками, в том числе и теми, которые передают на освобожденные территории Донбасса неравнодушные россияне. Вот и на этот раз в гости к мариупольской семье ребята-добровольцы приехали не с пустыми руками: привезли памперсы, продукты, сок, конфеты и шоколадки. Не забыли про фломастеры, детскую одежду, игрушки. Даже качели прихватили.

- И, конечно, обязательно поможем собрать детей в школу, - улыбается волонтер Екатерина. - Своих не бросаем!

ТЫСЯЧИ НАБОРОВ

27-летний Егор Цыганов - руководитель Смоленского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России». Вот уже неделю он находится на освобожденной земле.

- В наши задачи входит сбор, укомплектовка и раздача гуманитарной помощи местному населению, а также выезды в близлежащие от центра деревни, поселения и раздача гумпомощи там, - говорит обстоятельно Егор.

Работа не останавливается ни на день. За одни только сутки волонтеры раздают в освобожденных городах и поселках ДНР более 1000 (!) наборов гуманитарной помощи.

- Здесь очень много детей, - делится впечатлениями Егор Цыганов. - Недавно были в одном селе, там дети сильно просили мячи. В ближайшее время должен приехать спортивный инвентарь: отвезем ребятам мячи. У детей должно быть детство.

ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Волонтеры «Молодой Гвардии ЕР» с начала спецоперации провели для детворы более 200 мероприятий. За этой цифрой - детская радость, смех и веселье. А еще музыка, шарады и игры.

- Несмотря на те условия, в которых им приходится расти, хочется, чтобы каждый ребенок чувствовал себя счастливым, радовался и улыбался, - рассуждает Егор. - Очень приятно видеть искренние детские улыбки, когда ребята приходят к нам в гуманитарный центр или когда мы приезжаем в какой-то поселок или отдаленную деревню. Вообще мы слышим много добрых слов от жителей. Они с теплотой и благодарностью встречают нас, активно идут на контакт.

К слову, на август волонтеры уже составили план детских мероприятий: в их числе и показ фильмов, и дворовые турниры, и веселые праздники.

КСТАТИ

Добровольцы «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» помогают восстанавливать более 15 социальных объектов в Мариуполе. Благодаря усилиям волонтеров уже начали свою работу школы №№ 41, 5, 14, 4.

Кроме того, активисты ведут ежедневную работу по восстановлению ДК «Молодежный», спорткомплекса «Спартак», детского сада, двух медицинских центров и храма Иконы Божией Матери «Млекопитательницы». Добровольцы убирают и вывозят из зданий мусор, разбирают завалы и заклеивают разбитые окна пленкой.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 700 молодогвардейцев уже попробовали себя в качестве волонтеров в Донбассе и на освобожденных территориях. Более 100 волонтеров находятся там постоянно.

Свыше 50 тысяч жителей хотя бы один раз получили из их рук продуктовые наборы.

130 человек эвакуировали волонтеры из Мариуполя в пункты временного размещения.

Не менее 100 посылок добровольцы доставили жителям от родственников из России.

Добровольцы «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» помогли транспортировать врачам 1300 тяжелобольных людей.

2,5 тысячи пропавших людей в Мариуполе найдены с помощью добровольцев. С 4 апреля на сайт poisk-mariupol.ru поступило уже более 11 тысяч заявок.

МАРИУПОЛЬ РАСПИСАНИЕ

Что ждет ребят в августе

8 августа. Турнир по футболу на Кубок «Молодой Гвардии». Начало в 18.00. Место проведения: стадион «Ильичевец».

10 августа. Праздник двора. Начало в 10.00. Место проведения: проспект Строителей, 160, и улица Урицкого, 90, 84.

18 августа. Зарядка чемпионов. Начало в 10.00. Место проведения: стадион «Ильичевец».

23 августа. Показ фильмов для детей. Начало в 10.00. Место проведения: улица Карпинского, 56.

29 августа. Праздник двора. Начало в 10.00. Место проведения: улица Киевская, 74.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На днях волонтеры из «Молодой Гвардии» передали в больницу им. Калинина Донецка медицинский инвентарь и оборудование, необходимые для помощи тяжелобольным. По словам руководителя Центрального штаба «Молодой Гвардии» Александра Амелина, речь идет о капельницах для внутривенных инфузий, а также инструментах для ангиографических исследований. Благодаря «посылке» более 700 человек получат помощь в больнице.