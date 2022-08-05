Показывают патриотические фильмы

Активисты ежедневно выезжают на территории и формируют молодежный актив поселков. Фото: РСМ

НА ПОКАЗАХ НЕ БЫЛО РАВНОДУШНЫХ

Российский союз молодежи совместно с «Молодой Гвардией» дали старт проекту по показам патриотического кино в освобожденных поселках и городах Донбасса.

Акция «День патриотического кино» началась с кинопоказа в селе Меловатка Сватовского района и продолжается по сей день в городах Луганской Народной Республики.

В июле в освобожденных населенных пунктах республики прошло 10 показов кинофильмов на военную тематику - «Т-34», «28 панфиловцев», «Сталинград», «Единичка», «Брестская крепость», «Батальон», «В бой идут одни «старики».

- Эти картины никого не оставляют равнодушными, ведь их главные герои - настоящие патриоты, проявляющие самоотверженность и преданность своим идеалам. Уже восемь лет мы упорно боремся за свою свободу, за право говорить и думать на родном языке, а значит, каждый зритель сможет увидеть в этих фильмах себя, - говорит заместитель председателя Российского союза молодежи (РСМ) Владимир Селин.

КИНО О ГЕРОЯХ

- Нам показывали фильм «Т-34». При украинской власти подобные фильмы были запрещены, но мы его смотрели с родителями на телефоне в интернете, - говорит жительница Новопскова Екатерина Жилина. - Эта картина о настоящих героях и патриотах Родины. И я считаю, что такое кино должна смотреть молодежь и помнить о подвигах наших предков.

На кинопоказы приходят люди абсолютно разного возраста, все рады такому досугу и подобранным фильмам, в которых отображаются реальные события.

- В какой-то мере эти фильмы очень тяжелые, но это наша общая история, и все понимают это и радуются тому, что больше никто не фальсифицирует историю Великой Отечественной войны, не искажает и не очерняет подвиги советского народа и армии, - рассказывает «Комсомолке» активист РСМ Денис Цыганок.

ПОМОЩЬ МОЛОДЕЖИ

Денис родом из Севастополя, учится на аспирантуре в Севастопольском университете. В 2015 году парень вступил в РСМ и с того времени занимается работой с молодежью. Был председателем студенческого совета, руководил молодежной организацией, занимался развитием добровольчества, стал полуфиналистом конкурса управленцев «Лидеры России». Сейчас Денис - член Центрального комитета РСМ.

11 июля коллеги из Москвы сказали, что есть запросы от активистов ЛНР о помощи в сфере работы с молодежью, работы с малыми поселениями и освобожденными территориями. Денис долго не думал, созвонился с ребятами и уже на следующий день выехал в Луганск.

Активисты ежедневно выезжают на освобожденные территории и формируют молодежный актив поселков. Уже были в Троицком, Старобельском, Новопсковском, Белокуракинском, Меловском районах и в Счастье.

- Мы встречаемся с молодежью, расспрашиваем о возможностях в поселке, интересуемся, чего не хватает, и предлагаем свою помощь. Для быстрого взаимодействия формируем чаты с ребятами в Телеграме. Там договариваемся о конкретных уже действиях, например, в Новопсковском районе нас попросили помочь с уборкой пляжа на озере, вот мы в Луганске находим инвентарь, приезжаем к ним на место и вместе проводим такую волонтерскую акцию по уборке пляжа.

- Что больше всего тронуло при общении с людьми?

- Тронуло то, что молодежь хочет дружить, совместно делать добрые дела и быть уверенной в своем будущем. Но больше всего на эмоциональное состояние повлияла не молодежь, а бабушка, которая пришла на наше мероприятие (напомню, что мы встречаемся с молодежью). Бабушка была очень рада, что мы приехали и стараемся подружиться с ребятами, вовлечь их в позитивное русло. Она вспоминала свою молодость, как была комсомолкой, рассказала, что знала ребят из «Молодой гвардии» Краснодона. Она наставила молодых людей на совместную созидательную деятельность во благо малой родины.

- Какие мысли после таких поездок?

- После таких встреч и разговоров с людьми разного возраста полностью осознаешь, что люди ждали этого момента. Понимаю, что я приехал не зря и у нас обязательно все получится, ведь мы один народ.