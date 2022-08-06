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Политика5 августа 2022 21:01

Военная спецоперация на Украине 6 августа 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 августа 2022 года
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Военная спецоперация на Украине 6 августа 2022: прямая онлайн-трансляция

Военная спецоперация на Украине 6 августа 2022: прямая онлайн-трансляция

Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 августа 2022 года.

В ДНР на время спецоперации запретили использовать беспилотники. Сообщается, что запрет на использование беспилотных судов в воздушном пространств Донецкой Народной Республики устанавливается на время действия специальной военной операции, проводимой на территориях ЛДНР и Украины.

Украина отказалась предпринимать какие-либо действия, способствующие возвращению киевских волонтеров, которых задержали с поддельными документами в Лисичанске (ЛНР). Сообщается, что волонтеры ехали в Лисичанск с гуманитарной целью, они собирались забрать собак из питомника.

Общее количество погибших в ДНР за все время вооруженной агрессии со стороны Украины составило 8367 человек, в том числе, 116 детей. В период с 29 июля по 3 августа в республике погибли 87 силовиков и 20 мирных жителей, пострадали 472 сотрудника силовых структур, были ранены 99 гражданских лиц.

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