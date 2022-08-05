О науке, мамонтах и перспективах

В атмосфере «начала времен»

Лекция-экскурсия для приехавших в Якутию из Луганской Народной Республики ребят прошла в Музее мамонта в рамках просветительского проекта Российского общества «Знание». Суть проекта в том, что руководители российских регионов проводят с молодежью познавательные встречи в необычных и уникальных местах России. Рассказывают, показывают, просвещают. Одним из таких мест как раз и стал якутский музей, где хранятся редкие палеонтологические находки. Такими не может похвастаться ни одно хранилище ценностей в мире.

В удивительной атмосфере, пропитанной духом «начала времен», руководитель северной республики рассказал ребятам о том, как создавалось палеонтологическое хранилище, о его уникальных экспонатах. А также поговорил со студентами о главных направлениях развития Якутии.

«Наши связи с Донбассом крепки»

Затронули на встрече и развитие промышленных проектов. Например, будущее угольной промышленности, которая объединяет Якутию и Донбасс. Николаев напомнил, что в свое время большую роль в освоении Южно-Якутского угольного бассейна сыграли именно специалисты из Донбасса.

- Эти связи крепки и сегодня, наши угольщики, как и все якутяне, всей душой поддерживают братский Донбасс. Я считаю это очень важным с точки зрения преемственности традиций отрасли, дружбы и сотрудничества, - сказал он.

Молодежь из Луганской Народной Республики интересовал вопрос, какие специалисты сейчас нужны в Якутии и каковы перспективы самореализации для молодежи. Возможно, кто-то после поездки в Якутию решит по окончании вуза сюда переехать.

- Якутия - это то место, где действительно можно участвовать в уникальных проектах мирового масштаба, которых нет больше нигде в мире, будь то промышленность, наука или креативные индустрии, - подчеркнул глава региона.

СПРАВКА «КП»

Музей мамонта (на фото) был создан в 1991 году. Инициатором его создания был первый якутский мамонтолог Петр Лазарев. В музее хранятся уникальные палеонтологические материалы: всего 1450 экспонатов. Среди них - неполная туша Верхоянской лошади (возраст 4450 лет), целая мумия детеныша бизона (возраст 8200 лет), туша лосенка с полуострова Буор-Хая (возраст 9000 лет), мумия ископаемого хищника (возраст 12 450 лет). Аналогов этим находкам нет нигде в мире.