Андрей Сигута: Мы побеждаем добротой

В феврале Мелитополь сдали российским войскам без боя. Это единственный освобожденный от украинских нацистов город, который практически не пострадал от действий ВСУ. Сейчас здесь налаживается экономика, активно благоустраиваются территории, восстанавливаются промышленность и сельское хозяйство.

В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигута (на фото) рассказал о том, чем сегодня живет Запорожская область.

- Андрей Леонидович, как сейчас живут обычные люди в городе, о чем говорят?

- Я постоянно общаюсь с местными жителями. И очень часто меня спрашивают: «А Россия останется с нами?» Всех очень волнует этот вопрос. Недовольства о том, что зря пришли нам помогать, ни разу не услышал. Народ понимает, что политика Украины агрессивна, она угрожает и запугивает. А люди общаются между собой, сравнивают, делают выводы. Мы побеждаем добротой.

- Какие самые положительные моменты отмечают мелитопольцы и в целом жители Запорожской области в России?

- Знаете, то, что для россиян обыденно, для нас - достижение: вода, свет, газ, тепло. Вот, например, я побывал в Крыму и сравнил, как он изменился с 2014 года. Да в нем одна обустроенная сеть дорог чего стоит.

- Вы сообщали, что планируется референдум о вхождении в Россию, когда? И как идет подготовка?

- Назвать конкретные даты пока сложно. Сейчас ведется подготовка по разворачиванию избирательных участков и формированию участковой комиссии. Выборы должны пройти честно и прозрачно. Как сказал Владимир Путин: «Только народ, проживающий на этих территориях, решает, как им жить дальше». Мы этого придерживаемся и стремимся организовать все открыто.

- Чем еще помогает Россия и как, по вашему мнению, проходит интеграция?

- К нам постоянно из России на помощь приезжают аграрии, энергетики, специалисты социальной сферы и многие другие эксперты и консультанты. Фактически за четыре месяца мы не то что бежим сейчас, мы галопом скачем к результатам. Я думаю, это будет самая быстрая интеграция с таким протяженным фронтом. Все это вызывает восхищение и радость, что ты к этому всему причастен!