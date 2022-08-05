Только достоверная информация

Жители освобожденной от контроля Украины части Запорожской области теперь могут получать достоверную информацию, не искаженную выдумками нечистоплотных политтехнологов незалежной. В регионе недавно начало активное вещание российское телевидение.

- Телевещание перезапущено, пришло время знать правду, поэтому люди смотрят российскую сеть в цифре мультиплекс. И общефедеральные радиостанции доступны сегодня, - говорил еще в начале июня член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

С тех пор был возрожден телерадиоцентр в Херсоне, восстановлен телецентр в Бердянске. Теперь ТВ-вещание настроено и стало доступно большому числу жителей Запорожской области.

- Нам российское вещание крайне необходимо, - делится соображениями житель Энергодара Алексей Горемычко. - Особенно информационное. Сколько можно слушать безумные украинские фейки?! Теперь мы в курсе подлинного смысла событий.

- Устали от этой украинской промывки мозгов, - поддерживает его землячка Оксана Вансович. - Надоело. Несколько раз в день, с повторами, выходят российские новости. В них также освещаются важные события в Херсоне и Запорожской области.

Как рассказал советник главы Крыма Олег Крючков, распространение российского ТВ-вещания на освобожденных территориях Украины не обошлось без проблем: ведь украинские и российские стандарты, мягко говоря, не совпадают. И устаревшие телевизоры качественный цифровой сигнал не принимают. Поэтому и было решено владельцам старых телевизоров раздавать бесплатно специальные ТВ-приставки, с помощью которых старый аппарат можно подключить к цифре.

В первую очередь приставки, конечно же, получают льготные категории граждан, в частности, пенсионеры. Среди них владельцев старых аналоговых телевизоров больше всего.

- Квартальные и старшие домов составляют списки местных жителей, которым необходимо предоставить тюнер, и подают списки в волонтерский центр, - объяснили «КП» процедуру получения приставок в администрации Запорожской области и еще рассказали, что при содействии главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого в регион была доставлена партия спутниковых приставок и цифровых приставок Т2.

- Их будут раздавать по заявкам во все муниципалитеты нашего большого Мелитопольского района - всем нуждающимся жителям. Поэтому наши жители будут получать достоверную информацию и смотреть развлекательные программы. Вот такая хорошая новость, - поведал глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигута.

Также цифровые спутниковые приставки с подпиской на два года установят во всех общественных местах, где стоят телевизоры.

- Спасибо большое, что власти занимаются этим, что для нас делают. Будем надеяться, что так будет продолжаться и дальше, - благодарит жительница Мелитополя Лариса Буркова. И под ее словами готов подписаться каждый.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Помимо главных российских каналов медийное пространство в Запорожской области сейчас также заполняют новые местные новостные телеграм-каналы @zvestnik, @warfakeszo, @melitopolonline, @berdyanskru, @dneprorudnoetoday, аудитория у многих достигает нескольких десятков тысяч подписчиков.

- Эта тенденция возникла в феврале и месяц за месяцем ускоряется. Региональные площадки, официальные каналы, которые даже абсолютно сухо подают информацию, по 10 - 15 тысяч подписчиков уже собирают. Это хорошая аудитория, - подчеркнул в одном из интервью Владимир Рогов.

КСТАТИ

Жители Запорожской области теперь могут слушать и некоторые крымские радиостанции. Например, «Радио Крым». Также на освобожденной территории вещают российский «Маяк» и радио «Вести».

Как рассказали «Комсомольской правде» в запорожской администрации, сейчас для жителей, кроме прочих, доступны:

Первый канал

«Россия 1»

«Матч ТВ»

НТВ

Пятый канал

«Россия-Культура»

«Россия-24»

«Карусель»

«Звезда»

«Мир»

ТНТ

«Юнион»

«Муз-ТВ» «Луганск-24»

А также два крымских телеканала:

Первый республиканский и «Крым-24».