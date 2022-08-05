Море зовет, волна поет

Национальный природный парк «Джарылгачский».

Освобожденные территории Украины возвращаются к мирной жизни, но уже в новых условиях. После прихода российских войск в Херсонскую область местные жители с облегчением выдохнули. Им больше не страшно выходить из дома. Улицы населенных пунктов потихоньку преображаются - местами уже ничего не напоминает о бомбежках. А обстановка на морском побережье - благодать. Яркое солнце, ласковый прибой, прозрачная вода. На курортах Херсонской области чувствуется наступление курортного сезона.

Стоит сказать, что власти официальный старт лету не давали - не хотели рисковать жизнями людей.

- Пока туристов мы принять не сможем - мы говорим о ближайших месяце-полутора. Мы пока в зоне досягаемости ракетных ударов, не хотим подвергать лишней опасности ни жителей Херсонской области, ни тех, кто мог бы к нам приехать. Если фронт откатится, тогда о чем-то можно будет говорить, - осторожно давал прогноз замглавы администрации Кирилл Стремоусов еще в мае.

И, к счастью, все сложилось именно так.

Отметим, что на пляжах Херсонской области сегодня немало туристов. Конечно, тягаться с Крымом местные курорты пока не могут, но первые шаги к возвращению сезона уже делаются.

Большинство отпускников у моря приехали из соседних областей.

- Мы с мужем из Мелитополя. Обычно отдыхали на побережье Азовского моря, но в этом году все по-другому, и нам захотелось что-то новое увидеть. Поехали на соседний берег к Черному морю, остановились в курортном селе Железный Порт, - рассказывает жительница Мелитополя Валентина Алексенко. - Вообще в украинских СМИ было много сообщений о том, что пляжи якобы заминированы. Но оказалось, что все это ложь. У знакомых здесь дом, они-то и заверили нас - все тихо-спокойно, можно не переживать. И вот мы проверили лично - беспокоиться действительно не о чем.

Стоит сказать, что самые популярные курортные городки в Херсонской области - это Лазурное, Геническ, Скадовск и Железный Порт. Именно здесь люди поправляли здоровье в советские годы, приезжают в отпуск в эти места и сейчас.

Кроме отдыха на пляже, здесь есть чем заняться и любителям активного туризма. Например, туристы могут отправиться с экскурсией на Розовые озера. Для тех, кто хочет оздоровиться, в селе Стрелковое, что на Арабатской стрелке, работает комплекс с горячим источником. Еще одним привлекательным местом на Херсонщине является Аскания-Нова. Это старейший степной биосферный заповедник планеты и самый крупный среди европейских. А вот куда мечтают попасть абсолютно все приезжие, - это песчаный остров Джарылгач. Ведь это единственный необитаемый остров в Европе.

- Я предпочитаю спокойный отдых. А пляжи на острове просто райские. Здесь не очень много людей, особенно в этом году. Так что создается ощущение, что ты отдыхаешь один на острове, - говорит Светлана Рогова, которая давно планировала отпуск на Херсонщине.

Правда, по словам многих туристов, пока бронирование номеров в здравницах и пансионатах полноценно не наладилось. Но остановиться есть где, свободных номеров очень много, поэтому заселиться люди могут по приезде.

При этом цены сейчас очень низкие, что дополнительно подкупает туристов. Если в предыдущие годы отдохнуть на херсонских курортах стоило дороже, чем в Турции, то в 2022 году цены рухнули. Например, в Железном Порту снять комнату можно за 200 - 300 рублей в сутки. Для сравнения - в эту сумму в разгар сезона в прошлом году обходилась суточная аренда шезлонга на двоих.