Перемена длиною в лето

- Наши дети и так многое пережили, после всего, что было последние месяцы, они достойны праздника каждый день, - говорят в общественной организации «Большая перемена», которая до конца лета будет проводить развлекательные мероприятия для юных херсонцев.

В нескольких микрорайонах города праздники уже прошли. И до сентября, пока детвора не пойдет в школу, ее будут развлекать ростовые куклы. На площади города и во дворы херсонских многоэтажек (конечно, где позволяет место) приезжают артисты с музыкальным оборудованием и развлекают детвору. Вместе с героями российских сказок ребята танцуют и поют, а еще участвуют в различных конкурсах и получают подарки. С презентами помогают Росмолодежь и волонтеры.

- О том, что готовится праздник, организаторы сообщают заранее, и мы с ними вместе даем объявления на дверях подъездов, в соцсетях, на местном телевидении - предупреждаем юных херсонцев об этом, - рассказывают в администрации Херсона. - Проект от Росмолодежи, общественная организация «Большая перемена» проводит эти мероприятия ежедневно.

Так, праздники уже прошли на улице Дорофеева, в микрорайоне Корабел, на площади по проспекту Текстильщиков и ряде других. С них ребята ушли довольные, с воздушными шарами. А еще каждый юный херсонец получил в подарок сладкую вату. Эти презенты уже стали своеобразной традицией веселых мероприятий, которые проводит «Большая перемена» в Херсоне.

- Проводим праздники совершенно бесплатно, - пояснили организаторы. - Платить за участие не надо. Вместе с мальчишками и девчонками мы поем, танцуем и просто веселимся. Фишка наших праздников - караоке! Вот так, прямо на площадке около дома, ребята могут спеть песни из любимых мультфильмов вместе с героями сказок - Фиксиками, Лунтиком, Машей с Медведем.

- Мне очень нравятся «Маша и Медведь» и «Фиксики», я рада, что у нас есть такой праздник, - говорит Ангелина, которая пришла повеселиться на караоке-марафон в микрорайоне Корабел.

Здесь ребята пели, танцевали, пробирались через веселый туннель, лазали мышками сквозь сыр и перетягивали канат.

- Мы очень благодарны, что организация «Большая перемена» устроила такой праздник детям. Очень веселый, хорошо спланированный, - делится впечатлениями жительница Херсона Анна. - Детям радость и праздник в это непростое время. Очень круто все и классно.

Такие праздники на площадях и во дворах в Херсоне будут проходить до конца лета - пока у ребят каникулы.