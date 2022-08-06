Герои спецоперации «Z»: гвардии старший лейтенант Ершов «загарпунил» 30 дронов ВСУ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России и Народной милиции Донецкой Народной Республике дают самую высокую оценку.

«Стоянием города не берут», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец замечал: «Счастье зависит от правил, фортуна - от случайностей».

САПЕР ПРОЯВИЛ СМЕКАЛКУ

Старшина Минобороны России Хайдар Тимганов

Старшина Минобороны России Хайдар ТИМГАНОВ. Фото: Минобороны РФ

«С первых специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик старшина Хайдар Тимганов выполняет задачи по фортификационному оборудованию блокпостов, разминированию зданий и инженерной разведки путей движения войск. В ходе ожесточенных боев украинские националисты, терпя поражение и неся потери, отступали вглубь обороны. Покидая занимаемые ранее населенные пункты, радикалы минировали ведущие к ним пути, а также социально значимые объекты инфраструктуры. В ходе ведения инженерной разведки в направлении одного из населенных пунктов, покинутого украинскими боевиками, Хайдар Тимганов лично обнаружил и обезвредил 9 растяжек, а также выявил места размещения двух минометных расчетов противника. Без промедления старшина Тимганов передал координаты вышестоящему командованию. Благодаря грамотным и своевременным действиям старшины Хайдара Тимганова по указанным координатам был нанесен артиллерийский удар, в ходе которого минометные расчеты противника были уничтожены. Своими решительными действиями, профессиональной подготовкой и проявленной смекалкой Хайдар Тимганов обеспечил оперативное продвижение войск по маршруту следования и успешное выполнение боевых задач».

СНЯЛ 10 САМОДЕЛЬНЫХ БОМБ НАЦИОНАЛИСТОВ

Старший лейтенант Минобороны России Кирилл Макаров

Старший лейтенант Минобороны России Кирилл МАКАРОВ. Фото: Минобороны РФ

«С момента начала специальной операции инженерно-разведывательная группа под командованием старшего лейтенанта Кирилл Макаров выполняет задачи по фортификационному оборудованию блокпостов, разминированию зданий и инженерной разведки путей движения войск.

В ходе ожесточенных боев украинские националисты, терпя поражение и неся потери, отступали вглубь обороны. Покидая занимаемые ранее населенные пункты, радикалы, минировали ведущие к ним пути, а также социально значимые объекты инфраструктуры.

В ходе ведения инженерной разведки в направлении одного из населенных пунктов, группой военнослужащих под командованием Кирилла Макарова было обнаружено и обезврежено более 10 самодельных взрывных устройств и более 15 противотанковых мин, установленных противником.

Благодаря решительным действиям, мужеству и героизму старшего лейтенанта Кирилла Макарова, а также высокому профессионализму его подчиненных группе удалось обеспечить оперативное продвижение войск по маршруту следования и успешное выполнение боевых задач.

«ЗАГАРПУНИЛ» 30 ДРОНОВ ВСУ

Гвардии старший лейтенант ДНР Алексей Ершов

Начальник службы беспилотных летательных аппаратов бригады 1 армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики гвардии старший лейтенант Алексей Ершов Фото: Минобороны РФ

«Начальник службы беспилотных летательных аппаратов бригады 1 армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики гвардии старший лейтенант Алексей Ершов пришел добровольцем в Народную милицию Донецкой Народной Республики в 2016 году. Начинал с должности разведчика-пулемётчика, затем перевелся в группу БПЛА, где постоянно совершенствовал свои профессиональные навыки, изучал новые беспилотные системы и оружия противодействия им. Подразделение старшего лейтенанта Алексея Ершова осуществляет корректировку огня артиллерии по позициям врага, ведет борьбу с беспилотными летательными аппаратами противника, а также обеспечивает доставку и сброс на позиции ВСУ агитационных листовок.

Алексей говорит, что настоящим подарком для подразделения стала обновленная версия современного российского ручного комплекса для борьбы с дронами «Гарпун - м2», который позволяет эффективно противодействовать работе беспилотных летательных аппаратов. На счету подчиненных Ершова более десятка перехваченных украинских БПЛА, в том числе иностранного производства. Число же посаженных квадрокоптеров ВСУ давно перевалил за 30. С каждым днем это число увеличивается».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Заместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков поздравил личный состав военного ведомства с Днем Железнодорожных войск: «Героическая летопись Железнодорожных войск неразрывно связана

Заместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков Фото: Минобороны РФ

с историей нашей страны и ее армии. Мужество и самоотверженный труд военных железнодорожников неизменно способствовали успехам русского оружия в противостоянии с врагом. Главной и незабываемой страницей в этой летописи стала Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Более 40 тысяч военнослужащих Железнодорожных войск в годы войны удостоены государственных наград, 27 из них стали Героями Советского Союза и Социалистического труда».

Булгаков отметил, что сегодня подразделения Железнодорожных войск успешно выполняют государственную задачу, имеющую огромное значение для экономики России: активно ведут реконструкцию Байкало-Амурской магистрали на участке Улак-Февральск.

Замминистра пожелал рядовым, сержантам, старшинам, прапорщикам, офицерам, генералам и ветеранам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов в службе и труде на благо России.