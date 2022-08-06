Певица Марина Девятова сообщила о пополнении в семье

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Марина Девятова стала мамой во второй раз. Певица, прославившаяся на всю Россию благодаря популярному вокальному телешоу "Народный артист-3", родила сына. Исполнительница поделилась трогательной фотографией с крохой.

Марина Девятова рассказала о том, что родила долгожданного наследника. "Добро пожаловать, сынок! Мы с папой тебя очень ждали. Прошу любить и жаловать - Александр Алексеевич Пигуренко", - написала счастливая певица в блоге.

Сейчас артистка с нетерпением считает дни, чтобы познакомить сына со своей старшей дочерью Ульяной. Пятилетняя девочка ждет возвращения мама и братика домой.

Фото: соцсети

Стоит отметить, что Девятова гастролировала даже на последних сроках беременности. При этом не скрывала, что у нее случился гормональный сбой. "У нас с мужем все хорошо. Мы уже опытные родители и живем обычной семейной жизнью. Я продолжаю петь, гастролировать, давать мастер-классы и знаю, что все мои самые позитивные эмоции передаются пузожителю", - делилась она.

А ведь начало беременности для Марины совпало с тяжелым периодом в жизни. Звезде даже понадобилась помощь специалистов. Психическое здоровье певицы сильно пошатнулось.

"Были депрессия, сеансы с психотерапевтом, разочарование во всем... Уныние, стресс... Я поняла, что эта клоака меня засасывает, и обратилась к психологам. Они потихонечку вытаскивали меня из этого состояния... Что называется, разбирали голову, чтобы я просто не сошла с ума. Моя семья рушилась на глазах. И, помимо специалистов, безусловно, очень помогла и помогает вера. Все обошлось без всяких транквилизаторов", - говорила Девятова.

Отметим, вокалистка вышла замуж в 2016 году. С Пигуренко она познакомилась в 2008 году, однако тогда оба были несвободны. Их отношения начались в 2011 году. Они сразу начали жить вместе, но спустя некоторое время расстались. Пара воссоединилась через полтора года после смерти отчима Девятовой. В этот трагичный период Пигуренко поддержал певицу.