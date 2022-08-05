Народы и поколения соединяет гений

Поэт Михаил Львович Матусовский.

Это он написал известные всем строки «С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре». Матусовский родился в Луганске 23 июля 1915 года, и, хотя он прожил большую часть жизни в Москве, Луганщина занимает особое место в его творчестве.

Михаил Матусовский - знаковая личность для Луганщины, его словами говорит душа региона, его песни знакомы многим. На стихах поэта-песенника выросло не одно поколение советских людей. Его жизнь и имя красной строкой вписаны в историю и России, и ЛНР. Он - мост, навеки соединивший наши народы и поколения. Нет сомнений в том, что сегодня он хотел бы видеть ЛНР частью России, для которой он жил, за которую воевал, для которой творил.

В Луганске именем Матусовского назван творческий вуз: государственная академия культуры и искусств. Там, кстати, и прошли главные праздничные мероприятия в честь дня рождения поэта. Например, фестиваль фронтового искусства ZOV и конкурс детского рисунка на асфальте.

Дмитрий Сидоров.

- Сегодня особенно важно, что мы собрались в канун празднования его дня рождения в условиях войны, боевых действий, когда еще проходит специальная военная операция, но уже есть возможность на освобожденной нашей земле говорить о том, что мы снова возвращаемся к искусству, - отметил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.

Дети на асфальте рисовали поля, дома, цветы, пшеницу, планету Земля, солнце, чистое небо и российские флаги. И все за старания получили сладкие призы от организаторов.

Валерий Филиппов.

- Темы, которые затрагивает Матусовский, вечны. Это темы, которые делают человека человеком, потому что темы любви к Родине, самопожертвования, мужества, патриотизма затрагивают наши смыслоценности и архетипические ценности, - подчеркнул ректор академии Валерий Филиппов.

В честь дня рождения поэта-песенника певцы и музыканты исполнили песню «С чего начинается Родина» и записали на видео. В проекте поучаствовали коллективы из ЛНР, ДНР, Херсона, Иркутска, Элисты, Кемерова, Кирова, Саранска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Якутска, Белгорода, Севастополя, Волгограда, Ставрополя, Балтийска и Северодвинска. А наш луганский видеограф Сергей Решетников объединил все ролики в один большой клип.

Конкурс рисунков «С чего начинается Родина».

- Михаил Львович родился на улице Петроградской (теперь это улица Ленина). Здесь он учился, в «Луганской правде» опубликовал свои первые стихи. Матусовский всегда гордился тем, что родился и вырос в Луганске, - отметил глава ЛНР Леонид Пасечник. - Приятно, что песни нашего земляка поют до сих пор.

Напомним эти слова:

С чего начинается Родина?

С картинки в твоем букваре,

С хороших и верных товарищей,

Живущих в соседнем дворе,

А может, она начинается

С той песни, что пела нам мать,

С того, что в любых испытаниях

У нас никому не отнять.

С чего начинается Родина...

С заветной скамьи у ворот,

С той самой березки, что во поле

Под ветром склоняясь, растет.

А может, она начинается

С весенней запевки скворца

И с этой дороги проселочной,

Которой не видно конца.

С чего начинается Родина...

С окошек горящих вдали,

Со старой отцовской буденновки,

Что где-то в шкафу мы нашли.

А может, она начинается

Со стука вагонных колес,

И с клятвы, которую в юности

Ты ей в своем сердце принес.

С чего начинается Родина...