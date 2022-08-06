Игорь Николаев показал уехавшего из России Геннадия Хазанова

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Геннадий Хазанов в настоящий момент находится в Латвии. Артист уехал из России несколько месяцев назад. Игорь Николаев показал, как сейчас выглядит знаменитость.

Минувшей весной спектакли с участием Геннадия Хазанова отменялись один за другим. Ничего не объяснив поклонникам, артист покинул Россию. В середине марта Хазанова вместе с давним приятелем Леонидом Ярмольником заметили в Юрмале.

Геннадий Викторович о своем отъезде хранил молчание. Недавно директор театра "Ленком", где до сих пор служит 76-летний актер, заявил, что приехать обратно народный артист не может. "Не он срывает, так случилось", - пояснял Марк Варшавер.

После чего уточнил, что Хазанов лечился. "Насколько мне известно, Геннадий Викторович сейчас живет в Юрмале и не может приехать в Москву", - добавил Марк Борисович.

И вот теперь Игорь Николаев показал, как выглядит Хазанов. Артист осунулся, но держится бодро, хотя и выглядит грустным. Что происходит в его жизни, не известно.