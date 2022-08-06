Во Франции пытаются спасти кита, заплывшего в Сену

Во французской Сене появилась белуха – кит из семейства нарваловых. Теперь ученые вместе с активистами пытаются накормить животное, по ошибке заплывшее не туда, и направить его назад в море. Фото: REUTERS

Во французской Сене появилась белуха – кит из семейства нарваловых. Теперь ученые вместе с активистами пытаются накормить животное, по ошибке заплывшее не туда, и направить его назад в море.

К сожалению, о попытке вытащить кита и транспортировать его к морю речь идти не может – такая процедура почти гарантированно убьет животное. С другой стороны – дожидаться самостоятельного развития ситуации нельзя, поскольку за несколько дней, проведенных в грязных речных водах, белуха исхудала и чувствует себя очень плохо.

Ученые недоумевают, зачем киту, ареал распространения которого находится в арктических водах, нужно было заплывать так далеко на юг. Но это далеко не главная проблема.

– Теперь задача заключается в том, чтобы накормить его и попытаться сопроводить к океану, – заявила глава экологической группы Sea Shepherd France Ламия Эссемлали.

Наиболее крупные представители белух достигают 6 метров в длину и веса до 12 тонн, но, как правило, животные значительно меньше 3-4 метра длиной. Питается этот вид китов в основном рыбой – чаще всего их добычей становятся стайные: мойва, сельдь, треска и другие. Моллюски и ракообразные в пищевой цепочке белух играют второстепенное значение. Взрослой особи необходимо до 15 килограммов рыбы в день.

Русский фразеологизм «реветь белугой» своим появлением обязан именно белухе, умеющей издавать громкие звуки – в XIX веке этих китов нередко называли именно «белугами». Позже в русском языке название «белуга» закрепилось за крупной рыбой семейства осетровых, никаких звуков не издающей, а вот выражение осталось.