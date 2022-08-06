Киев стал угрозой не только для России, но и для всей Европы

В пятницу, 5 августа, украинская артиллерия обстреляла Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Фото: REUTERS

Украина дошла до самого настоящего края в своем беспределе. Еще один шаг – и мир рухнет в пропасть ядерного апокалипсиса, подобному тому, что случилось в Чернобыле или на Фукусиме. В пятницу, 5 августа, украинская артиллерия обстреляла Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Три обстрела за короткий промежуток времени с 16-20 до 17-24, двадцать выпущенных снарядов калибра 152 миллиметра. В итоге разрушение ЛЭП, снижена мощность выработки на одном энергоблоке, остановлена работа другого. По самим энергоблокам прилетов не было, все пришлось по прилегающей к ним территории. Но ВСУ не хотят останавливаться. Они действительно намереваются устроить повторение Чернобыльского ада, вспоминая который Европа до сих пор содрогается от страха. Чтобы Киев мог обвинить в ядерном терроризме … Россию.

Собственно говоря, это уже началось. В своем очередном видеообращении в пятницу вечером человеконенавистническое недоразумение президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский уже заявил, что эти удары "по крупнейшей на континенте АЭС" нанесла Россия, за что ее необходимо немедленно осудить и принять против нее новый пакет санкций.

В тон Зеленскому выступил и руководитель его администрации глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Который повторил эхом обвинения своего шефа и добавил, что вследствие этого "самообстрела" Россия обязательно должна быть включена в список стран - спонсоров терроризма.

Между тем, в российском Минобороны не только зафиксировали факт обстрела АЭС украинскими военными, но и определили позиции, с которых велась эта стрельба, и даже вычислили, кто непосредственно осуществлял это выполнение приказа Киева. Как оказалось, это были расчеты 45-й артиллерийской бригады ВСУ, с позиций в районе поселка Марганец на противоположном берегу Кременчугского водохранилища.

"Песня" украинцев про самообстрелы – это уже давняя традиция. Еще с 2014-го, когда в Луганске "взрывались кондиционеры", когда все эти годы "донецкие" обстреливали "сами свои города". И эта ложь была запущена Киевом еще во времена руководства страной "кровавым пастором" Турчиновым. Но если раньше речь шла, пусть, об очень чувствительных, но все-таки относительно малочисленных потерях, то нынешние удары по ЗАЭС или по плотине, в результате разрушения которой Херсон может уйти под воду, а жертвы среди мирного населения могут исчислять десятками, если не сотнями тысяч – это уже терроризм в массовых масштабах, это уже попытка устроить настоящий геноцид.

Спрашивается, зачем России, которая уже не один месяц контролирует ту же Запорожскую АЭС, обстреливать свою же территорию, да еще несущую столь гигантские риски и для населения, и для расположенных на освобожденных территориях войск? Ответа нет и быть более-менее логичного ответа на этот вопрос быть не может. А вот для Киева такой способ действий не просто логичен и объясним, а и имеет под собой реальные исторические основания. Во что был превращен Мариуполь, например, стараниями тех же ВСУ после того, как стало ясно, что Украине не удастся удержать город? И здесь, похоже, аналогичная картина. Ведь Киев уже объявил начало "обязательной эвакуации" с подконтрольных ему территорий Донбасса. И все, кто не подчинится этому приказу, как и все, кто остался на освобожденных от нацистских властей территориях, для украинских властей перестали существовать не только, как сограждане, но и как люди.

Что же касается Европы и остальной части Украины, которые в случае катастрофы на ЗАЭС подвергнутся воздействию радиоактивных осадков, то это в нынешних условиях для Зеленского и его команды просто "сопутствующие потери". Чай, до Вашингтона облако радиации не долетит. Может, и Британские острова милует, но в любом случае, основной удар придется на Украину, Восточную и Центральную Европы, Россию и Белоруссию.

И это еще одна причина того, что нацистский режим в Киеве должен быть уничтожен как можно быстрее. Поскольку он стал прямой угрозой уже не только российским территориям, но и для его нынешних "союзников". Грубо говоря, Европу пора спасать от Зеленского, если она сама стала такой дурой с повесткой "зеленых" и "защиты прав ЛГБТ", что еще не сумела понять этого.