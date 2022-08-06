Сергей Станкевич - об итогах переговоров Путина и Эрдогана: Турция заплатит России за газ сотни миллиардов рублей

Встреча президента РФ Путина и президента Турции Эрдогана в Сочи Фото: REUTERS

- …Сергей Борисович, здравствуйте, это ваш соавтор по корреспонденциям, посвященным визиту и переговорам Путина с Эрдоганом.

- Приветствую соавтора!

(На днях с нашими совместными корреспонденциями из Стамбула и Сочи уже смогли познакомиться слушатели Радио «Комсомольская Правда» (97,2 FM) - и посетители сайта KP.RU)

- Спасибо вам огромное, Сергей Борисович, за такую помощь и поддержку. Не знаю, как бы я без вас справился бы, потому что информации, на самом деле, было очень мало у нас…

Тем не менее, несмотря на то, что вы из Стамбула уже вернулись, а я - из Сочи, давайте взглянем на это событие, которое произошло 5 августа, именно из этих географических точек.

- Давайте.

- Начинаем вглядываться.

- Начинаем.

Ну, оба лидера высоко оценили состоявшуюся встречу, причем, есть серьезный оптимизм на будущее.

Эрдоган сказал, что мы открываем новую страницу в двухсторонних отношениях, а Путин добавил, что Россия намерена решительно укрепить экономические отношения с Турцией.

И я лично, Александр, рад, что экономика и финансы доминировали на этой встрече, продолжавшейся около четырех часов.

- Больше четырех часов.

- Больше четырех часов, видите.

- Да. Вы знаете, просто поделюсь… Вот я только после переговоров оказался там, где, непосредственно, все это происходило. Было очень много народу, я имею в виду наших чиновников, турецкие-то уехали уже, и там все кипело по-прежнему. Знаете, бурлило. Вот это говорит о том, какой резонанс вызвал вообще этот визит и эта работа четырехчасовая. Полсмены отсидели!

- Да, резонанс значительный, причем, тут важны какие нюансы?

Во-первых, был синхронный перевод. То есть, не терялось время на ожидание перевода. Значит, все четыре часа были посвящены содержательной беседе.

Во-вторых, делегации действовали параллельно с лидерами, не прекращали работу и очень многие практические вопросы на уровне членов делегаций продолжали согласовываться. Что еще существенно – это вторая встреча Путина и Эрдогана за короткий срок, чуть более двух недель назад президенты уже встречались…

- Да, в Тегеране, 19 июля.

- Да. А вот сейчас - Сочи, и они же договорились, в относительно близкое время, пообщаться на земле Турции.

То есть, уже идет такая работа некоего совместного штаба на высшем уровне.

Это уже трудно назвать просто дипломатией. Это рабочий штаб. Вот такое впечатление от стилистики встречи.

Теперь что касается содержания…

- Да, но они так и назвали – совет. Так, теперь что касается содержания.

- Поставлена планка - выйти на торговый оборот свыше 100 миллиардов долларов в год.

Сейчас он порядка 50 миллиардов будет к концу этого года. И его предполагается удвоить.

И, если это произойдет в следующем году или в течение двух лет, то Турция станет - наряду с Китаем - крупнейшим торговым партнером для России. Сопоставимым с Китаем.

Это очень серьезная такая новая сторона во внешней экономике нашей страны.

- Скажите, а вот эти миллиарды - они где звучали? Там приводилась цифра - на 57% увеличивалась торговля между нашими странами.

- Это за первые месяца росла торговля. Но прогноз: на конец года будет 50 миллиардов долларов оборота. На конец года - это прогноз обоснованный.

А планка - выйти за 100 миллиардов – это в заявлениях президентов прозвучало.

- Понял. Так.

- И, понятно, что вот этот рост торгового оборота он, в том числе, углубляет и дальше экономическую взаимозависимость двух стран.

Давайте посмотрим на структуру этой торговли.

- Ну, давайте…

- Вот сейчас - зерно у всех на слуху.

Кстати, еще три «зерновых» корабля вышли из украинских портов как раз в день открытия этого саммита. Турция импортирует зерно, она зависит от его импорта. И Россия закрывает (данные по прошлому году) 56% этого импорта. А в этом году, скорее всего, и больше закроет.

Турция зависит от импорта энергоносителей, в частности, газа, и Россия закрывает 45% этих потребностей.

Кроме того, как мы знаем, большой транзит российского газа транспортируется через территорию Турции. Дальше идет российский газ в Италию, Болгарию, Сербию, Венгрию. И все это вот - благодаря сотрудничеству с Турцией. И, конечно, такой важный бриллиант присутствовал в двухсторонних разговорах – это строительство крупнейшей российской атомной электростанции…

- Извините, пока далеко не ушли от газовой темы - там же очень важное было соглашение или договоренность о том, что часть газа российского Турция будет покупать за российские же рубли.

- Вообще финансы – это отдельная тема. Если мы закончим немножко вот с электростанцией – отдельно тогда возьмём финансы, ладно?

- Хорошо.

- Это очень серьезное отдельное направление. Почему - электростанции? Еще в прошлом месяце, в июле, началось строительство четвертого уже энергоблока, их всего должно быт четыре и уже все они строятся - четыре блока по 1200 мегаватт каждый.

А в следующем году, как договорились два лидера, должен состояться пуск первого энергоблока.

Это огромное будет событие. Несомненно, с политическим резонансом. И Россия, когда уже все четыре энергоблока начнут действовать, будет закрывать 10% потребностей Турции в электроэнергии.

Это очень серьезная взаимная зависимость.

Что здесь любопытно?

Россия использует вот это, довольно успешно развивающееся строительство крупнейшего атомного объекта для продвижения самой идеи такого сотрудничества…

- Что конкретно вы имеете ввиду?

- Сейчас расскажу, что я наблюдал - как раз в эти дни, когда был саммит в Сочи…

- Извините, вы наблюдали в Стамбуле, правильно?

- Да, в Стамбуле. На строительную площадку АЭС в провинции Мерсин прибыла делегация из Казахстана.

Дело в том, что есть соответствующий проект, Росатома, зависший, к сожалению, на многие годы - по строительству такой же флагманской атомной электростанции в Казахстане. И вот теперь, глядя на то, как турки быстро рванули вперед и как у них все - от идеи и проекта до строительства - быстро пошло, может, Казахстан и пойдет тем же путем.

Во всяком случае, с мая - это уже второй визит казахстанской делегации по этому поводу.

Такая активность со стороны Казахстана – это очень серьезный знак того, что продолжение последует.

И вот эта стройка Росатома на территории Турции станет модельной для других стран.

Теперь что касается финансов.

- Да, если можно, Главное – акцент сделать на том, что мы часть газа будем продавать туркам за рубли.

- Вот как раз - когда два лидера проводили пятничные переговоры (а параллельно, как мы уже заметили, работали и делегации двух стран), - все, полагаю, убедились, что основная проблема – это расчеты. Которые в долларах и евро тормозятся. Как раз - из-за тех или иных санкционных ограничений.

И, действительно, решено переводить все бОльшую и бОльшую часть взаимного оборота России-Турции на расчеты в национальных валютах.

И ведь уже готовы турецкие покупатели рассчитываться за наш газ рублями.

Кроме того… Скорее всего, на мой взгляд, будет создан какой-то совместный банк или, во всяком случае, турецкие государственные банки получат разрешение от правительства открывать корреспондентские счета российским банкам для проведения расчетов.

И, конечно, нужна какая-то система передачи банковских сообщений, не связанная со знаменитым (уже печально знаменитым, к сожалению) бельгийским кооперативом Свифт.

Вот если это узкое финансовое горлышко удастся как-то расширить и дать возможность рассчитываться турецким и российским партнерам активнее, - тогда, я думаю, что и планка в 100 миллиардов долларов торгового оборота будет быстро превышена.

- Сергей Борисович, мы же можем с вами пофантазировать. Речь идет о миллиардах рублей, которые турецкий покупатель, как вы сказали, заплатит России за газ?

- О сотнях миллиардах, конечно.

- Понял. Вот на этой миллиардно-рублевой теме, я думаю, можно закончить наш «транзитный» разговор по «маршруту» Стамбул - Сочи - Москва.

- Можно не закончить, а приостановить, потому что продолжение наверняка следует.

- Да. Тогда я, с вашего позволения, поставлю здесь многоточие…