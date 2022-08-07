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Звезды7 августа 2022 4:01

В детстве София Ротару доила коров и торговала на рынке зеленью, а потом стала любимой певицей Брежнева

Одной из главных звезд советской эстрады исполнилось 75 лет
Николай ГЕРАСИМОВ
Николай ГЕРАСИМОВ
Одной из главных звезд советской эстрады исполнилось 75 лет

Одной из главных звезд советской эстрады исполнилось 75 лет

Фото: Евгения ГУСЕВА

В 1985 году Инна Руденко опубликовала в «Комсомольской правда» огромный очерк о Софии Ротару, он назывался «Есть вечная любовь!..» Это была почти ода: София Михайловна представала воплощением всех добродетелей - и как певица, и как человек. Руденко описывала Ротару как искреннюю, трудолюбивую «хорошую девочку» (конечно, девочке в тот момент было 37 лет, но значительная часть текста была посвящена как раз ее отношениям с родителями, которых она по-прежнему очень любила и уважала). Кроме того, Ротару выглядела как верная дочь своей малой родины - села Маршинцы. Руденко была потрясена тем, что, приехав в село, Ротару немедленно отправилась репетировать в местный клуб, и относилась к этому концерту как к одному из самых важных в своей жизни. Да, она вела себя как хутор-хуторянка, девчонка-молдаванка. Скромная, выходящая из дома на улицу в мамином затрапезном халатике и отцовских калошах на босу ногу, запросто способная подоить корову, ни на секунду не похожая на капризную эстрадную диву. И при этом своим голосом доводящая слушателей в концертных залах до самых настоящих слез.

Звучит даже удивительно - но Инна Павловна была одним из самых честных журналистов на Земле, и писала только о том, во что верила и что видела своими глазами. Да и большинство биографов готово подтвердить: Ротару и вправду была полной противоположностью этих самых див - в частности, Аллы Пугачевой, в советские времена - своей главной соперницы. Замужем была только один раз, и хранила супругу верность до его смерти. Старалась не лезть ни в какие скандалы. И работала очень много, - на пике славы, в 70-е и 80-е давала концерт за концертом, каким бы выматывающим ни был график. Огромное количество женщин в СССР жило или старалось жить так же - поэтому, наверное, они видели в Ротару себя. И действительно рыдали, когда она пела «Лебединую верность» или «Алёшеньку». И готовы были подпевать одной из самых зажигательных ее песен - «Я, ты, он, она - вместе целая страна!»

Певица София Ротару с мужем Анатолием Евдокименко и сыном Русланом. Фото: Александр Обуховский/Фотохроника ТАСС

Певица София Ротару с мужем Анатолием Евдокименко и сыном Русланом. Фото: Александр Обуховский/Фотохроника ТАСС

БУДУЩИЙ МУЖ ВЛЮБИЛСЯ В НЕЕ, УВИДЕВ НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА

София Михайловна родилась в многодетной крестьянской семье - у нее было два брата и три сестры. Старшая, Зинаида, в детстве ослепла - то ли это было результатом тифа, то ли рахита. Но у нее были прекрасный голос и абсолютный слух. Именно она научила Соню народным песням, а еще - русскому языку (родным был молдавский, - мать Софии и Зинаиды, например, говорила по-русски неважно).

В шесть лет София научилась готовить для всей семьи. Потом доила корову, ходила на рынок торговать зеленью, собирала в колхозе на поле кукурузу. И ничто не предвещало, что она станет одной из самых знаменитых певиц в СССР.

Но она уже в школе увлекалась самодеятельностью. Родителям карьера певицы казалась уж слишком экзотической для сельской девушки - но они ей не препятствовали. И в старших классах София победила сначала на районном, потом на областном, а потом и на всеукраинском смотре самодеятельной песни, а потом поступила в музыкальное училище города Черновцы (тот находится в 30 километрах от ее родного села)… Когда ей исполнилось 18, ее портрет появился на обложке журнала «Украина». Добралась она и до Москвы в составе группы самых талантливых самодеятельных украинских артистов.

Много раз пересказывалась история о том, как в нее влюбился будущий муж Анатолий Евдокименко, - просто увидел ту самую обложку. Он был еще и музыкантом, и, когда встретился с девушкой своей мечты, предложил ей петь в своем ансамбле «Эмо» (смешно, конечно, на сегодняшний взгляд звучит такое название). С этим ансамблем София и Анатолий добрались аж до самой Болгарии: там как раз проходил очередной фестиваль молодежи и студентов, и пение 20-летней Ротару произвело фурор. Людмила Зыкина и Эдита Пьеха, чуть ли не две самые популярные певицы той поры, услышали ее, - и, не сговариваясь, выразились в том смысле, что девочка далеко пойдет.

И она далеко пошла. Вскоре прозвучал ее первый суперхит, - «Червона рута». Ротару была не первой исполнительницей этой песни, и самое поразительное, что она вообще-то предназначается для мужского исполнения. Ее поет юноша, влюбленный в девушку, которая ищет в лесах редкий красный цветок (рута - это такой полукустарник, цветы у которого желтые: по легенде, красной рута становится в ночь на Ивана Купалу, и тогда служит мощнейшим приворотным зельем). Юноша говорит ей, что привораживать его уже не надо- он и так влюблен без памяти. Именно Ротару стала самой знаменитой исполнительницей «Червоны руты». Такое название получил и ВИА, в котором Ротару выступала вместе с мужем, а заодно - простенький фильм-концерт, где она снялась (там с песней все было «правильно» - ее исполнял влюбленный в героиню Софии шахтер).

Ну, и все - через пару лет ее знала вся страна. Один суперхит следовал за другим. В 70-е песни ей писали Евгений Мартынов («Лебединая верность», «Яблони в цвету», «Баллада о матери», она же «Алексей, Алёшенька, сынок!»), Арно Бабаджанян («Верни мне музыку»), Евгений Дога («Мой город», ставший чуть ли не гимном Кишинева), Давид Тухманов («Над тобою солнце светит, Родина моя»). У многих прекрасных певцов в те годы были большие проблемы из-за национальности: председатель Гостелерадио Сергей Лапин был откровенным антисемитом и не допускал к эфиру ни Ларису Мондрус, ни Нину Бродскую, ни Вадима Мулермана, ни Валерия Ободзинского. А у Ротару ситуация была обратной: она была молдаванкой, родившейся на Украине. Один из ее биографов, Федор Раззаков, пишет, что это (как и в целом ее репертуар, включавший колоссальное количество песен на украинском и молдавском) как нельзя лучше соответствовало вкусам Брежнева, который родился на Украине, долгие годы работал там, а еще провел какое-то время в качестве первого секретаря молдавского ЦК. Ротару быстро стала одной из любимейших певиц генсека, участвовала в торжественных концертах для Политбюро, приняла участие в концерте по случаю 70-летия Леонида Ильича, пела для него в Артеке (говорят, тогда он и сам ее поздравил - выступление пришлось на ее день рождения). Ну и, конечно, сверх-патриотические песни вроде «Родина моя» или «Край, мой рiдный край» встречались руководством на ура.

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко. Фото: Владимир Синдеев/ТАСС

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко. Фото: Владимир Синдеев/ТАСС

И все это шло только по нарастающей: Ротару не растеряла популярности ни в 80-е, когда по всей стране гремели «Melancolie, dulce melodie», «Аист на крыше», «Лаванда» и «В доме моем» (а главным образом - грандиозный «Темп» Александры Пахмутовой, который и сейчас мертвого поднимет), ни в 90-е, когда появились «Дикие лебеди» и «Хуторянка», ни в 2000-е с их «Белым танцем» и «Я ж его любила». Ну и, конечно, многие запомнили ее совместное исполнение «Нас не догонят» с вечной соперницей Аллой Пугачевой. Впрочем, Пугачева в интервью настаивала, что отношения с Ротару у нее были вполне нормальные, а уж на своих 60-летних юбилеях они и вовсе публично объяснялись друг другу в любви.

«ДЕТСТВО СЫНА - МОЯ ЕДИНСТВЕННАЯ ЖЕРТВА ВО ИМЯ ИСКУССТВА»

А как складывались ее отношения с супругом?

Один из ее администраторов, Олег Непомнящий, рассказывает: «Она до трепета боялась собственного мужа, руководителя «Червоной руты» Анатолия Евдокименко, который был по-хохляцки упрям, прижимист и даже деспотичен. В то же время Толик обладал удивительной способностью предугадывать конъюнктуру эстрадного жанра и, естественно, стремился полностью руководить Сониной карьерой. Они постоянно вступали в затяжные споры, и, так как оба были невероятно упрямы, их диалоги больше всего напоминали пьесы абсурда: «Ты должна петь эту песню». – «Она мне не нравится. Я не буду ее петь». – «Это хорошая песня. Если ты ее будешь петь – тебя станут узнавать». – «Меня и так все узнают». (…) И так до бесконечности, до полной потери смысла и терпения. Хотя, надо отдать им должное, эта полемика никогда не перерастала в безобразные сцены, они даже ссориться ухитрялись, не повышая друг на друга голос. Иногда мне казалось, что от такого занудства я просто сошел бы с ума».

У них родился единственный сын, Руслан. О том, как проходило его детство, есть разные сведения. Руденко в своем очерке писала: «Она долго кормила его грудью. Мама и папа часть уезжают, колесят по стране. А когда приезжают, папа сразу на рынок, мама становится к плите. «О, какие запахи, мама!» - кричал Руслан, приходя из школы. Руки, так похожие из зрительного зала на крылья, варят, моют, стирают, чистят, скребут. Зачем? «Я получаю от этого удовольствие, - просто ответила она. – Как и каждая женщина, разве не так?»

Но Раззаков приводит и совсем другие воспоминания. Во-первых, самой певицы: «Почти все детство сына – моя жертва во имя искусства. Пожалуй, это – единственное, чем я пожертвовала в своей жизни ради карьеры. Как ни больно в этом признаваться, но, к сожалению, это так… Руслан рос практически без меня». А во-вторых, родного брата Анатолия Евдокименко, Валерия: «Когда Соня усиленно гастролировала по Советскому Союзу, она отдала Руслана в село к своим родственникам. Как-то мы с женой приехали к ним в гости, так у нас был шок! Перед нами предстал худой мальчишка с торчащими ребрами и запавшими глазами, жадно поедавший кусок черствого хлеба, который он заедал сырым яйцом прямо из-под курицы, даже не обращая внимания на помет! Это был Руслан. Люда, моя жена, это увидела – а она по профессии врач, и сразу же забрала Руслана к нам жить. В Черновцах мы его обследовали, из-за недоедания у него развивался рахит. И это при тех доходах, которые имела Ротару! У меня брали кровь, потому что она подходила ему, и делали мальчику переливание. Мы ему жизнь спасли практически!..»

Но в целом, брак был счастливым. Руслан вырос успешным бизнесменом и музыкальным продюсером, и, по словам Софии Михайловны, «хорошим, добрым человеком, прекрасным сыном, отцом и мужем». А Анатолию Евдокименко Ротару была благодарна всю жизнь: говорила, что муж создал ее как певицу, что он был для нее всем - и наставником, и продюсером, и советчиком, и телохранителем.

София Ротару в 1973 году.

София Ротару в 1973 году.

Фото: ТАСС

Увы, он страдал от сильной гипертонии, и при этом не любил бегать по врачам. Как итог, перенес несколько инсультов. И от одного из них, в 2002 году, скончался. Ему было всего 60 лет. Рассказывают, что на похоронах певицу было невозможно узнать, она практически почернела от горя. А когда гроб опускали в землю, потеряла сознание…

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