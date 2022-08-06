Российские граждане на Украине могут стать заложниками

Кирилл Буданов Фото: wikimedia.org

Сутью нынешнего украинского режима давно стали провокации и неистовое стремление убивать москалей. Обстрелы ЗАЭС, плотин, улиц и площадей в ЛДНР и освобожденных украинских городах, насыпание от щедрот своих мин-"лепестков" в центре Донецка, рассчитанных на неизбирательное поражение в этом случае исключительно мирного населения, в том числе, любопытных детей – все это давно уже прописалось в ассортименте борьбы команды Зеленского за свою собственную выживаемость.

Но на уже перечисленном в Киеве явно не желают останавливаться, а постоянно ищут и находят новые средства борьбы "за Украину" против России. Как сообщали еще несколько дней назад осведомленные украинские Телеграм-каналы, Главное управление разведки (военная разведка Украины под руководством Кирилла Буданова, недавно обещавшего масштабнейшее контрнаступление Украины на Херсон) вышло с предложением к команде Зеленского использовать оказавшихся на Украине граждан России сразу в нескольких целях. Украинские военные разведчики обратили внимание Зеленского, что до начала военных действий на Украину приезжало много граждан России, в том числе, по рабочим вопросам, для консультаций или руководства бизнесом. Часть из них не успела вернуться после начала военных действий. И теперь ГУР предложило активизировать их поиск, потому что граждане РФ являются, по мнению украинской военной разведки, идеальным обменным фондом.

Новые известия из Киева свидетельствуют, что украинская контрразведка (Служба безопасности Украины – СБУ) активно включилась в эту тему, поскольку, кроме пополнения "обменного фонда", в чем сейчас очень нуждается Киев, задержание граждан Росси позволяет отчитаться о выполнении еще одной задачи – раскрывание сетей российских шпионов. Ведь каждого человека с паспортом гражданина Российской Федерации на нынешней Украине можно сразу обвинять в том, что он является "агентом Кремля" и "шпионом Путина".

Примечательно, что в этой ситуации для украинских контрразведчиков не имеют никакого значения ни причины, по которым человек находится на территории Незалежной, ни идеологические взгляды таких людей. Более того, активизация работы в этом направлении и достигнутые результаты должны убедить Запад в том, что смена руководства СБУ была обоснованной. Поскольку при новом главе СБУ, рядом с которым любой бультерьер чувствует себя закомплексованным интеллигентом, резко повысилась эффективность работы по нейтрализации "российской агентуры". И, вполне может случиться такое, что "шпионами Путина" могут объявить российских либералов, которые сбежали от "злого Путина" на "демократическую Украину".

Правда, особо жалеть их по этому поводу в нашей стране, наверное, вряд ли кто станет. В отличие от тех, кто был послан на Украину в командировку по вопросам работы своей компании и оказался в захлопнутой мышеловке в качестве настоящего заложника террористического государства Украина, которого еще могут обменять на настоящих нацистов или террористов.