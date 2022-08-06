Режиссер Александр Сокуров, уехавший в Локарно, заявил о завершении карьеры

Режиссер Александр Сокуров. Фото: Александр ГЛУЗ

Российский режиссер Александр Сокуров прибыл на кинофестиваль в Локарно, чтобы представить свою новую работу. Фильм «Сказка», который автор называет «фантастической историей», посвящен Второй мировой войне (и, очевидно, должен вызвать некие актуальные ассоциации у современного зрителя).

Абстрактное и глубоко метафоричное описание картины выглядит так: «… Жили-были два бродяги… Нет… Три… Да нет же — четыре… Но были и другие, разные… Я их знал. Долго. Годы. Потом что-то случилось, и они исчезли. На протяжении многих лет я о них ничего не слышал. Жили-были… и их было четверо… Я был погружён в жизнь и беды новые. Но последние годы ко мне являлось смутное чувство, что округ меня ходят, ходят, ходят… По ночам слышались голоса, обрывки сложных вопросов, слова на чужих языках, стоны, вой миллионов голосов… Неизъяснимое волнение охватило меня… Этой ночью хляби небесные разверзлись… И… понеслось…»

Что бы это не значило, Сокуров лично прибыл в Швейцарию, чтобы представить картину — показ состоится 6 августа. При этом в Канны картину режиссер не повез, сославшись на то, что фильм слишком серьезный для конъюнктурного французского фестиваля.

До этого, к слову, режиссер жаловался, что из России его не выпускают (он собирался лететь через Финляндию в Италию).

Невооруженным взглядом в трейлере «Сказки» можно разглядеть хронику военных событий. Тем не менее, Сокуров настаивает, что фильм фантастический.

— Это сказочная история, фантастическая, жанр абсолютно новый для меня, о событиях Второй мировой войны, — пояснял режиссер. — Это чистая сказка, выдумка. Это не публицистика и никакое не исследование.

Однако самое важное, что Сокуров объявил о завершении карьеры именно в Локарно.

— Нам важно участие, нам не нужны, конечно, никакие премии и прочее, — честно сказал он. — Я много раз в Локарно был, и много раз были премии, поэтому это у меня как бы завершение моей кинематографической жизни. Я начал свою международную жизнь в кино в Локарно, завершаю там же.