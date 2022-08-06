Звезда сериала «Маргарита Назарова» Андрей Чернышов назвал ерундой сообщения о госпитализации в кардиоцентр

Актер Андрей Чернышов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

5 августа появились тревожные новости о госпитализации известного актера Андрея Чернышова, звезды сериалов «Маргарита Назарова», «Две судьбы», «Анатомия убийства» и многих других.

Как сообщалось, артиста доставили в один из московских кардиоцентров для комплексного обследования после подозрения на проблемы с сердцем. Поставленный диагноз при этом не уточнялся.

Однако чуть позже Чернышов прокомментировал эту «утку» телеканалу «Звезда», на котором ведет передачу «Легенды кино».

— Это ерунда какая-то, — опроверг неприятный вброс артист. — Глупости пишут.

Из окружения актера «КП» удалось подтвердить, что здоровью Чернышова ничего не угрожает. Он продолжает работу в мелодраме «Алла, такси!» и сиквеле сериала «Земский доктор» («Восемь лет спустя») вместе с Ольгой Будиной.