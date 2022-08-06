Ни пожить, ни умереть: Экономический кризис сделал смерть в Германии непомерно дорогой

Рост цен на энергоносители делают некомфортной жизнь обычных граждан Евросоюза. Фото: Shutterstock

Европейский кризис и рост цен на энергоносители делают не только некомфортной жизнь обычных граждан, но и удорожают похороны. Похоронные бюро поднимают цены на свои услуги и предупреждают: кремация тоже вскоре подорожает.

Согласно статистике, три четверти умерших в Германии граждан подвергают кремации. На сегодняшний день в стране имеется порядка 160 крематориев, из которых большая часть принадлежит государству, а около трети являются частными, сообщает Reuters.

В крупнейшем германском крематории, расположенном в Браубах-Дахсенхаузене, в котором ежегодно проводится до 35 тысяч кремаций, уже предупредили – расценки повышаются с октября.

Проблема заключается в том, что подавляющая часть крематориев использует для сжигания тел газ, которого теперь Европе хронически не хватает. Часть скорбных предприятий планирует перейти на электроэнергию, другие хотят переоборудовать для работы на сжиженном газе. Но для подобных реконструкций нужно время.

Есть и еще вариант – снизить температуру в печах, что позволит экономить дорогое топливо. Однако для этого потребуется разрешение на законодательном уровне. На данный момент температура в печи при кремации должна составлять 850 градусов. Специалисты утверждают, что 750 градусов вполне достаточно, но без разрешения на такое никто не отважится – могут затаскать по судам.

Тех же, кто планирует предать тела усопших близких земле в Германии, тоже ждет разочарование – из-за роста цен на электроэнергию выросли расходы на хранение тел в холодильных камерах, а гробовщики уже обсуждают 20% удорожание своей продукции из-за роста цен на материалы.