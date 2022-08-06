Волонтеры передали продовольствие пострадавшим от наводнения в приморском поселке Дагомыс под Сочи

В конце июля на Краснодарский край обрушился залповый ливень Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце июля на Краснодарский край обрушился залповый ливень. Из-за проливных дождей река Дагомыс вышла из берегов. Потопленными оказались не только дороги и улицы, залило также дворы и подвалы.

Из-за разгула стихии пострадали десятки людей, которые оказались буквально без самого необходимого - продуктов и товаров для жизни. Помочь им решил Фонд продовольствия «Русь». Он организовал доставку продовольственной помощи пострадавшим в приморском поселке Дагомыс под Сочи.

В итоге 260 человек, оказавшихся из-за наводнения в тяжелой жизненной ситуации, получили продуктовые наборы с товарами первой необходимости - "Корзины доброты". В наборы добровольцы положили базовые продукты из ежедневного рациона, которые отвечают принципам здорового питания: крупы, молоко, геркулесовые хлопья, орехи, сухофрукты, чай и несколько видов консервов. Также в продовольственные наборы для пострадавших в Краснодарском крае были включены растительное масло, сахар и бытовая химия. Всего пострадавшие получили около 824 килограммов продовольственной помощи.

Напомним, что проект "Корзина доброты" был запущен в 2015 году и стал одним из первых в России, реализуемых по технологии food drive - она обеспечивает покупателям возможность приобрести и прямо в магазине передать волонтерам продукты питания в пользу людей, нуждающихся в продовольственной помощи. Также постоянно действует благотворительный интернет-проект корзинадоброты.рф, который является площадкой для онлайн-сбора продовольственной помощи.

Реализует программу фонд продовольствия «Русь» - первый и самый крупный банк еды в России, основанный в 2012 году. Входит во Всемирную Ассоциацию банков продовольствия (Global Foodbanking Network). Фонд создает и реализует уникальные технологии с двойной пользой: для людей и природы. Одно из главных направлений работы благотворительной организации – фудшеринг. За 10 лет существования фонд принял и бесплатно передал своим подопечным 50 000 тонн товаров.