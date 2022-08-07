Как укрепить сосуды и сердце летом: врачи-кардиологи назвали главные правила

Сезонные ягоды помогут поддержать здоровье сердца и сосудов Фото: Shutterstock

У многих современных людей старше 45-50 лет давление поднимается выше нормы (130/80 мм рт ст). «В среднем у каждого третьего жителя нашей страны в этом возрасте стартует гипертония», - сообщил в одном из интервью KP.RU директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Филипп Копылов. Если у человека также повышен холестерин, есть вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем) и лишний вес, такой пациент попадает в группу повышенного риска развития инфарктов и инсультов, предупреждают врачи.

Хорошая новость в том, что летом у нас появляются дополнительные возможности укрепить сердечно-сосудистую систему. Вот несколько простых правил, о которых kp.ru рассказали кардиологи.

1. Оздоравливающие физнагрузки.

- Физическая активность помогает раскрыть так называемые микроциркуляторные русла, капилляры, - поясняет профессор-кардиолог Сергей Бойцов. - При нашем обычном образе жизни большая часть капилляров не функционирует, они закрыты. И только аэробные физнагрузки раскрывают эти капилляры. Тогда и артериальное давление снижается, и уменьшается нагрузка на сердце.

Поясним: к аэробным физнагрузкам относятся, в частности, ходьба быстрым шагом на свежем воздухе, бег, плавание. С последним гипертоникам нужно быть осторожнее. А именно - не бросаться распаренным в прохладную воду. Резкий перепад температур может вызвать спазм сосудов и довести до гипертонического криза. Так что перед заплывом чуть остыньте, посидев в тени.

2. Сокращение соли, животных жиров, добавление клетчатки.

Все это «золотые» принципы питания для людей с неполадками в сердечно-сосудистой системе.

- Готовьте продукты без добавления соли и уберите солонку со своего стола, - советует врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова. - Чтобы придать продуктам насыщенный вкус, можно использовать пряности, травы, лимонный сок.

Дневная норма соли для представителей старшего поколения — 1 грамм, это две щепотки.

Снизить уровень «вредного» холестерина поможет частичная замена животных жиров (сливочного масла, жирной сметаны) на растительные. Летом самое время налегать на овощные салаты, заправленные подсолнечным, оливковым, льняным маслом. Кстати, овощи это та самая клетчатка, пищевые волокна, которые вносят огромный вклад в оздоровление организма.

3. Лучшие сезонные ягоды для сосудов.

- Черная смородина - чемпион по содержанию антиоксидантов. Они тонизируют внутреннюю стенку кровеносных сосудов - эндотелий. Благодаря этому уменьшается жесткость сосудов, которая является одной из главных причин проблем с давлением и ухудшения самочувствия, - поясняет Ольга Молчанова. - Также очень богат антиоксидантами крыжовник. А малина и вишня содержат вещества, которые благотворно влияют на состав крови и способствуют снижению риска образования тромбов.

Важно: никакие продукты при всей их полезности не могут заменить лекарств. Правильное питание это дополнение к лечению. Всегда соблюдайте назначения врача.

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