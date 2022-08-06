Нерожденные иждивенцы: В США разрешат вносить эмбрион в налоговую декларацию

Эмбрионов с сердцебиением можно будет задекларировать в качестве иждивенцев и претендовать на освобождение от подоходного налога. Фото: Shutterstock

Беременные налогоплательщицы и их мужья или партнеры в американском штате Джорджия смогут претендовать на послабления – эмбрионов с сердцебиением можно будет задекларировать в качестве иждивенцев и претендовать на освобождение от подоходного налога.

– Налоговое управление будет признавать любого нерожденного ребенка с человеческим сердцебиение как иждивенца, что даст право на освобождение от индивидуального подоходного налога, – сказано в пресс-релизе службы.

Нововведение последовало за решением Верховного суда США, давшем право штатам самостоятельно устанавливать запреты на аборты и вступившем в силу законе Джорджии, согласно которому большинство абортов в штате оказались под запретом.

Чиновники уточнили, что налоговый вычет может составлять до $3000, но для этого понадобятся справки из медучреждения, подтверждающие наличие беременности.

Сердцебиение у человеческого плода фиксируют начиная с 6-й недели беременности, то есть, нередко еще до того момента, как женщина узнает о том, что станет матерью. С другой стороны, далеко не каждая столь ранняя беременность может окончиться появлением на свет малыша. В результате, инициатива может потребовать значительно больше денег, чем было задумано изначально.

– Может случиться так, что казна Джорджии раздаст много денег за беременность, которая не закончится рождением ребенка, – написал в Twitter профессор права и политолог из Университета штата Джорджия Энтони Майкл Крейс.

Еще одну медицинско-правовую коллизию предположила Лорен Грох-Варго, руководитель предвыборной кампании кандидата на пост губернатора Джорджии Стейси Абрамс.

– Итак, что происходит, когда вы заявляете, что ваш плод находится на иждивении, а затем у вас случается выкидыш на более позднем сроке беременности? Могут ли вас уличить в налоговом мошенничестве? – спросила Грох-Варго.

Примечательно, что решение налогового управления появилось вскоре после того, как беременная женщина заявила полиции, что ее не имеют права оштрафовать за вождение в одиночку по полосе с высокой посещаемостью, поскольку ее нерожденный ребенок должен считаться пассажиром.