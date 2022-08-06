Вся Россия за один день: на ВДНХ начался туристический форум «Путешествуй!»

4 августа в Москве на ВДНХ открылся Всероссииский туристический форум «Путешествуй!». Фото: Михаил ФРОЛОВ

4 августа в Москве на ВДНХ открылся Всероссииский туристический форум «Путешествуй!». В течение 4 дней гостей ждет более 100 деловых мероприятий, лекций, паблик-токов и развлекательных событий на тему туризма, а одной из главных тем форума станет развитие придорожного сервиса – ей будет посвящен специальный проект.

Вырос интерес к коротким автопутешествиям

Ключевым событием деловой программы стала пленарная сессия «Путешествия – 2022: адаптация путешественника и поиск новых впечатлений», посвященная развитию внутреннего туризма. В ходе сессии заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова рассказала, что у граждан есть огромный запрос на новое качество отдыха, и программы Ростуризма смогут задать новый темп строительства средств размещения с применением модульных быстровозводимых технологий. Она также отметила рост интереса путешественников к коротким автомобильным поездкам и важность создания новых туристических маршрутов.

«Принцип маршрутности заложен в туризме, это базовое понятие нашего перемещения из точки в точку. Ростуризм готов поддерживать территории, гостиницы, туроператоров и гидов в создании нестандартных туристических маршрутов», – отметила Елена Лысенкова.

Закрытие границ во время пандемии коронавируса и нынешнего санкционного давления рядом стран Запада благотворно отразилось на развитии внутреннего туризма в России. Например, средняя загрузка гостиниц сегмента 3–5 звезд в Санкт-Петербурге сопоставима с показателями «доковидного» 2019 года, заявил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

«Петербург, несмотря на объективно сложные для отрасли условия, подтверждает статус ведущего туристского центра страны. Продажи организованных туров в Санкт Петербург в этом году выросли на 20–25%», — отметил Сергей Корнеев.

За 2022 год и 2019 год заполняемость отелей в Северной столице составляет соответственно 69,9% и 71%. За первое полугодие 2022 года Петербург посетили 3,77 млн человек, что почти на 33% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Широка страна моя родная

На форуме проходят презентации маршрутов, дегустации и знакомство с туристическими возможностями 19 российских регионов. Туристические маршруты и инвестиционные проекты Северного Кавказа представил «КАВКАЗ.РФ». Представлены Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики. В деловую программу форума вошли панельные дискуссии «Открытый Кавказ. Для туристов, для инвесторов, для развития» и «Инвестиционная кухня. Рецепты Кавказа». Также запланированы презентации кавказских всесезонных курортов. Регионы Северо-Кавказского федерального округа выступят с культурной и гастрономической программами.

Представители Перми и местных компаний рассказывают о туроператорских новинках, маршрутах, музеях и местной кухне. Гости стенда смогут прогуляться по городу, надев виртуальные 3D-очки, и пообщаться с роботом, который расскажет о туризме в Пермском крае.

Организация «Русь Новгородская», благодаря усилиям которой поток туристов с 2018 по 2021 год вырос более чем в два раза, знакомят гостей своего стенда с глэмпингами и кемпингами, проведет дегустацию местной гастрономии и розыгрыш призов. Отдельный блок информации будет предназначен для караванеров.

На форуме также представлены Санкт-Петербург, Тульская, Владимирская, Псковская, Мурманская, Оренбургская, Воронежская области, Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края, республики Калмыкия и Коми.

В рамках туристического форума тюменская делегация провела переговоры с потенциальным инвестором.

«В качестве пилотных проектов компания уже строит четыре объекта придорожного сервиса в регионах. После их запуска, в 2023 г., инвестор готов рассмотреть возможность создания подобной придорожной инфраструктуры и в нашем регионе. Стороны договорились в ближайшее время начать работу по поиску потенциальных площадок с удобным выездом на автомобильные дороги», — сообщает пресс-служба Инвестиционного агентства.

«Открой Узбекистан по-новому»

Особый интерес представляют экспозиции Узбекистана — страны-партнера мероприятия.

«Наша страна располагает огромным потенциалом и резервом по значительному увеличению количества принимаемых российских туристов, - сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов. - Так, в нашей стране развиты такие виды путешествий и отдыха, как спортивный, этнический, молодежный, экологический, гастрономический, культурный, событийный, паломнический, зимний и другие виды туризма. Таким образом, каждый турист, приехавший из России, сможет найти что-то интересное для себя. И каждый раз, приезжая в Узбекистан, будут открывать по-новому нашу страну».

Форум продлится до 7 августа 2022 года. Принять участие в масштабной развлекательной программе с мастер-классами и дегустациями, прогуляться по экспозициям мероприятия, изучить особенности регионов России и приобрести уникальные сувениры могут все желающие – вход свободный.