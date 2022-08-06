На форуме «Путешествуй!» обсудили развитие туризма на Кавказе

Развитие туризма на Кавказе стало одной из ключевых тем России ского туристического форума «Путешествуи !», который проходит с 4 по 7 августа в Москве на ВДНХ. Формирование благоприятного инвестиционного климата, разработка популярных экомаршрутов, развитие горных курортов в особых экономических зонах и создание новых возможностей для бизнеса – эти и другие вопросы оказались в фокусе внимания экспертов в рамках деловой программы.

Участие в сессиях приняли генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев, заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Наталья Осипова, представители региональных органов власти, местных туристических компаний и курортов.

«На наш взгляд, в сфере туризма тот потенциал, который есть у республик Северного Кавказа, пока недооценен. Не все о нем знают. ВДНХ – это огромная и очень достойная площадка, ежедневно здесь гуляет огромное количество людей, до миллиона человек в праздники. Мы рады, что сегодня стенды всех регионов Северного Кавказа разместились здесь, в Москве, что жители и гости столицы могут познакомиться с кавказской культурой, и, возможно, уже спланировать свой отдых. Интерес есть, и во многом это заслуга Росконгресса и Ростуризма РФ. Та инфраструктура, которая сегодня создается в республиках СКФО, позволяет туристам отдохнуть максимально комфортно», – отметил генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.

Для гостей ВДНХ в рамках форума работают стенды регионов Северо-Кавказского федерального округа: Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии – Алании, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чеченской республик. В зоне шатра проходят культурные мероприятия, мастер-классы по национальным ремеслам и танцам, а в уличном лектории – презентации туристических услуг и маршрутов по регионам Кавказа. На 7 августа запланированы гастрономические мастер-классы «Лучший в мире блин – балкарский хычин!» и «Сочный хычин по-карачаевски».

Также 6 и 7 августа гостей форума «Путешествуй!» на площадке кулинарных мастер-классов ждут мероприятия «От шефа туристических комплексов до мобильных проектов. Мои русские закуски», «Скатерть-самобранка: как быстро и качественно накрыть завтрак, обед и ужин в глэмпинге», «Алтай традиция: история создания гастросувенира Алтайского края» и другие. Кроме того, все желающие могут принять участие в различных мастер-классах, узнать о местной культуре и туристических возможностях 19 российских регионов на стендах. Вход на мастер-классы и уличную экспозицию свободный. Для участия в деловой программе нужно пройти регистрацию на сайте и получить бедж.

Организатором форума «Путешествуй!» выступает Фонд Росконгресс. Соорганизаторы – Федеральное агентство по туризму и ВДНХ. Форум проходит при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», Русского географического общества и Ассоциации туроператоров России. Страной-партнером этого года выступает Узбекистан.