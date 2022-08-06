«Невинная ерунда» Кевин Спейси проиграл суд создателям «Карточного домика». Теперь он должен 31 миллион долларов

Актер Кевин Спейси. Фото: кадр из фильма.

Казалось бы, сорванные обвинения в сексуальных домогательствах в адрес звезды «Красоты по-американски» и «Карточного домика» Кевина Спейси должны были вернуть актера в игру. Но работу актер пока что получил только в Европе. А иски в его адрес приходить не прекращают.

Фото: кадр трейлера картины «Питер Пять Восемь»

Вот и очередной процесс, в котором Кевин выступал ответчиком, завершился в США. Апелляции юристов Спейси не помогли. Верховный суд Лос-Анджелеса подтвердил решение, которое арбитражный суд вынес в октябре 2020 года. Голливудский актер теперь окончательно и бесповоротно выплатит акулам телевидения 29,5 миллиона долларов (1,7 миллиарда рублей) в качестве компенсации ущерба и еще 1,5 миллиона долларов (90 миллионов рублей) за судебные расходы.

Киностудия MRC, выкатившая космический иск к актеру, утверждала, что Спейси задолжал им десятки миллионов долларов «упущенной выгоды», ведь его «неправомерное поведение» вынудило их удалить актера из шестого сезона сериала и пришлось сократить сезон с тринадцати до восьми серий.

Судья поддержал продюсеров, подчеркнув, что поведение Спейси представляет собой существенное нарушение его соглашений как актера и соглашений об исполнительном продюсерстве.

Адвокаты Спейси настаивали на том, что все обвинения, так и не подтвержденные в суде, оказались лишь «сексуальными намеками» и «невинной ерундой», никак не нарушающей политику киностудии по борьбе с домогательствами. Но суд к этим аргументам не прислушался.

Что касается бешеных сумм, которые теперь должен Кевин, то арбитр сослался на предоставленный компанией MRC перечень расходов. Дескать, калькуляция была адекватной и «консервативной». Расчеты убытков, как пояснили в суде, «почти полностью основывались на фактических затратах MRC и договорных доходах».

Фото: кадр из фильма.

Выходит так, что актера сначала уволили из проекта — тогда, когда ни одно обвинение в его адрес не имело доказанной в суде правдоподобной базы — а потом на него же повесили издержки, что понесли продюсеры после перепаивания «Карточного домика» (сценарий финального сезона переписали, главного героя вывели из игры, а в центре сюжета оказалась его жена). Одним словом, american dream.

— Есть те, кто хочет, чтобы он [Кевин Спейси] вообще не играл, но их больше, чем поклонников по всему миру, которые ждут возвращения на экран артиста, которым они наслаждались десятилетиями, — объяснили продюсеры неонуар-боевика «Питер Пять Восемь», где опальный актер сыграет главную роль. — У производства нет информации или комментариев по поводу различных циркулирующих утверждений, и они считают, что суды должны определить обоснованность, если она существует. «Питер Пять Восемь» — это фильм для фанатов, которых больше волнует искусство, чем скандал.