Музей криптографии, «Доктор рядом», ГЭС-2 и «Забег.РФ» — названы имена победителей премии MUF Community Awards 2022

Парк Малевича. Фото: предоставлено организаторами

Подведены итоги голосования за лучшие городские проекты премии MUF Community Awards 2022. Премия ежегодно присуждается городским сообществам и независимым проектам в рамках Московского урбанистического форума. А также отмечает инициативы, которые внесли значительный вклад в развитие столицы или задали направление, которое способствовало переменам в лучшую сторону в жизни москвичей.

Церемония награждения победителей премии MUF Community Awards 2022 состоялась 5 августа в online-формате.

Награды были вручены в 18 номинациях: от благотворительных инициатив и культурных стартапов до спортивных мероприятий и гастрономических проектов. В этом году у MUF Community Awards пять новых категорий: «Город для животных», «Городские сервисы», «Новые пространства», «Зеленый город: медиа», «Город для бизнеса». В лонг-лист премии экспертным советом было отобрано более 250 проектов, в финал вышел 71 проект.

Голосование проходило на сайте mos.ru и длилось более трёх недель. Экспертные жюри отбирали номинантов премии, а победителей в 18 категориях выбирали горожане. Москвичи и гости столицы активно поддерживали понравившиеся проекты. Всего в голосовании, которое завершилось 31 июля, участвовали более 200 000 горожан.

Фото: предоставлено организаторами

«За победу в номинациях боролись городские проекты, культурные и социальные инициативы, благотворительные фонды, стартапы и отдельные люди. Каждый из номинантов премии внёс значительный вклад в развитие столицы или задал вектор для положительных перемен в жизни горожан. В этом году на премию был номинирован 71 финалист», — прокомментировал Сергей Лёвкин, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы.

Объявляли победителей олимпийская чемпионка по фигурному катанию Александра Трусова, исполнительный директор благотворительного фонда «Нужна помощь» Софья Жукова, креативный продюсер медиапроекта The City Дмитрий Быков, гастро-журналист Роман Лошманов, продюсер фестиваля «Архстояние» Юлия Бычкова и други

Победителями премии Muf Community Awards 2022 стали: