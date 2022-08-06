Леонид Якубович со слезами на глазах сделал откровенное признание

Леонид Якубович Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Леонид Якубович решился на откровенный разговор. Со слезами на глазах ведущий шоу "Поле чудес" впервые поделился своей болью. Шоумен признался, что его охватывает жуткое чувство одиночества, а круг близких ему людей очень маленький.

"Почти никого совсем не осталось. Я очень плохо сплю, и вот особенно ночью так не хватает иногда… Но есть вещи, которые зависели когда-то не от меня, а от моих предков, а есть вещи благоприобретенные", - начал свою исповедь Леонид Якубович.

По его словам, ему не хватает самой обычной преемственности поколений. Он убежден, что это знакомо многим россиянам. Ведущий очень трепетно относится к памяти предков. Его огорчает, что люди в поисках лучше жизни скачут с места на место, поэтому само понятие дома разрушается.

"Я думаю, что, если бы мы жили как раньше, я бы жил или мои дети жили в доме моих дедушки и бабушки. Это то, что в литературе обозначается словом "преемственность". Вот этого, пожалуй, не хватает ужасно", - разоткровенничался Леонид Аркадьевич в эфире программы "Парсуна" Владимира Легойды на канале "Спас"

Однажды Якубович решил найти дом, в котором вырос. Он пошел по знакомому адресу, но обнаружил в здании банк. Ведущий попросил пустить его внутрь, хотел просто побродить по комнатам, прикоснуться к родным и милым сердцу стенам, которые все еще помнят все радостные и скорбные моменты, происходившие с его семьей.

"Я иной раз чищу папины медальки, ордена - на этом кончится все. Ниточки рвутся", - завершил свою горестную речь ведущий "Поля чудес".